"كيفية التعامل فى المقابلة الشخصية" ندوة بحاسبات الفيوم







الفيوم – رباب الجالي

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الفيوم، ندون تثقيفية بعنوان "كيفية التعامل فى المقابلة الشخصية" برعاية الدكتور خالد إسماعيل حمزة رئيس جامعة الفيوم، حاضر فيها الدكتور مصطفى ثابت المدرب الدولى المعتمد ومستشار العلاقات العامة والإعلام بجامعة الفيوم.

أكد ثابت خلال الندوة على الأسس العلمية لاختيار الوظيفة المناسبة وكيفية اكتشاف الذات، وتعريف السير الذاتية، وصفات ومحتوى السير الذاتية، وبعض الأخطاء فى كتابة السير الذاتية، ومصادر البحث عن الوظيفة المناسبة.

وشرح ثابت ما يجب القيام به قبل وأثناء وبعد المقابلة الشخصية، ونموذج التواصل الفعال، والأزمات التى يمكن التعرض لها عند اختيار الوظيفة غير المناسبة، مؤكدا أهمية المقابلات الشخصية فى الحصول على فرصة عمل مناسبة فى سوق العمل سواء داخل مصر أو خارجها، كما تناولت الندوة صورا متعددة لأشكال الصور الذاتية وطرق إجراء المقابلات الشخصية لمختلف الوظائف بشكل عملى للتأكيد على الاستفادة العلمية والعملية من إجراء المقابلات الشخصية.