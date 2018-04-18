قرقاش: تستمر حملة إيران الكاذبة ضد الإمارات والسعودية لصالح حليفتها قطر

قرقاش: تستمر حملة إيران الكاذبة ضد الإمارات والسعودية لصالح حليفتها قطرالأربعاء، 18 أبريل 2018 12:21 م
أنور قرقاش
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أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، أن وسائل الإعلام الإيرانية مستمرة فى حملاتها الكاذبة ضد السعودية والإمارات، لخدمة مصالحها ومصالح حليفتها قطر.
وكتب قرقاش عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تستمر الأخبار الكاذبة من المصادر الإيرانية ضد الإمارات والسعودية مثل وكالة فارس أو جريدة الأخبار.. لنتحرى المصدر والمروّج المرتبك دائما لندرك حجم حملة التشويه التي تستهدفنا".
قرقاش
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