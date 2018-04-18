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فيديو وصور.. اللحظات الأخيرة قبل افتتاح السينما الأولى فى السعودية

الأربعاء، 18 أبريل 2018 07:39 م
فيديو وصور.. اللحظات الأخيرة قبل افتتاح السينما الأولى فى السعودية حفل افتتاح السينما الأولى بالسعودية


كتب - محمود جلال
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انطلقت منذ قليل، التجهيزات الأخيرة لحفل افتتاح السينما الأولى فى المملكة العربية السعودية، بالمجمع السينمائى الحديث فى مركز الملك عبد الله المالى بمدينة الرياض.

 

ومن المقرر أن يشهد الحفل حضورا خاصا لشخصيات محلية وعالمية مشهورة بالإضافة لوسائل الإعلام وتتسع صالة السينما الـ 620  شخصيا.

 

ونشرت قناة السعودية الإخبارية السعودية تغريدة لصور السينما معلقة: "قبيل انطلاق حفل افتتاح السينما الأولى فى المملكة".

 
 
 

 

@Saadalmatrafi يعيش تجربته الأولى داخل قاعة #السينما_السعودية 🍿 pic.twitter.com/v8gvZLy0zC

تجهيزات الأخيرة لحفل السينما الأولي بالسعودية
تجهيزات الأخيرة لحفل السينما الأولي بالسعودية

 
حفل السينما الأولي بالسعودية
تجهيزات حفل السينما الأولي بالسعودية
 
تجهيزات حفل السينما الأولي بالسعودية
تجهيزات حفل السينما الأولي بالسعودية

 


 

قناة الاخبارية
تغريدة قناة الاخبارية

 


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