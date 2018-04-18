فيديو وصور.. اللحظات الأخيرة قبل افتتاح السينما الأولى فى السعودية







كتب - محمود جلال

انطلقت منذ قليل، التجهيزات الأخيرة لحفل افتتاح السينما الأولى فى المملكة العربية السعودية، بالمجمع السينمائى الحديث فى مركز الملك عبد الله المالى بمدينة الرياض.

ومن المقرر أن يشهد الحفل حضورا خاصا لشخصيات محلية وعالمية مشهورة بالإضافة لوسائل الإعلام وتتسع صالة السينما الـ 620 شخصيا.

ونشرت قناة السعودية الإخبارية السعودية تغريدة لصور السينما معلقة: "قبيل انطلاق حفل افتتاح السينما الأولى فى المملكة".



تجهيزات الأخيرة لحفل السينما الأولي بالسعودية





تجهيزات حفل السينما الأولي بالسعودية

تجهيزات حفل السينما الأولي بالسعودية

