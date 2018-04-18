video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 أبريل 2018 05:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"فتح" تدعو لمشاركة واسعة فى مسيرة العودة الجمعة المقبلة

الأربعاء، 18 أبريل 2018 04:02 م
"فتح" تدعو لمشاركة واسعة فى مسيرة العودة الجمعة المقبلة مسيرة العودة


رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكدت حركة "فتح" أن استمرار مسيرات العودة وإصرار شعبنا الفلسطينى على المضى قدما فيها لهو تأكيد آخر على صلابة شعبنا فى مواصلة نضاله حتى تحقيق حلمه، داعية لمشاركة جماهيرية واسعة وفاعلة فى جمعة "الشهداء والأسرى".

وشددت الحركة على لسان المتحدث باسمها الدكتور عاطف أبو سيف، اليوم الأربعاء، أن التضحيات الكبيرة التى يقدمها شعبنا من خلال مظاهراته السلمية تشكل رافعة هامة صوب تحقيق التطلعات الوطنية.

وأكدت الحركة أن كل إجراءات دولة الاحتلال والقوة التى تستخدمها لن تثنى شعبنا عن مواصلة الطريق حتى تحقيقه لهدفه الكبير.

وذكرت أن القتل البشع الذى تقوم به إسرائيل بحق شعبنا بغية الترهيب وبهدف الردع والاحتراز واستهدافها للطواقم الطبية وللصحفيين والأطفال لن تنجح فى طمس الحقيقة ولن توقف أبناء شعبنا عن احتجاجهم السلمى ضد استمرار الاحتلال وسرقة أراضيهم.

وأوضحت الحركة، أن هذه المشاركة الكبيرة التى تجلت فى فعاليات يوم "جمعة الأرض" و"جمعة الكاوتشوك" و"جمعة رفع العلم" ستتواصل خلال جمعة الوفاء للشهداء والأسرى، التى سيعلن فيها شعبنا العظيم امتنانه لكل الذين صعدوا إلى السماء من أجل فلسطين، وقدموا أعمارهم على محراب الحرية، وإلى كل أولئك الذين يفنوا سنوات عمرهم خلف جدران العزل وفى أقبية التحقيق.

وطالبت الحركة بمشاركة جماهيرية واسعة وفاعلة فى مسيرة العودة "لنثبت لقادة إسرائيل بان الآباء يموتون والصغار لا ينسون، وأن الشهداء لا يذهبون وأن الأسرى باقون بيننا يواصلون الطريق".

من ناحية اخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأربعاء، أحد حراس المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتقلت حارس الأقصى عرفات نجيب، خلال محاولته الدخول إلى المسجد من جهة باب حطة.

وكانت مخابرات الاحتلال قد استدعت 4 حراس من المسجد بجانب عرفات للتحقيق معهم بمركز اعتقال وتوقيف "القشلة" فى باب الخليل بالقدس القديمة، وهم: حمزة النبالي، ولؤى أبو السعد، وخليل الترهوني، وفادى عليان.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحة الفلسطينية: 33 شهيدا و4279 مصابا برصاص الاحتلال منذ بدء مسيرة العودة

اللجان الشعبية بفلسطين تدعو لإدراج مقاطعة بضائع الاحتلال ببرامج مسيرة العودة

الفلسطينيون بقطاع غزة يستعدون للمشاركة فى "جمعة الأعلام" بمسيرات العودة

مصاب فلسطينى بمسيرة العودة: جنود الاحتلال اطلقوا الرصاص على ساقى الصناعية

مسيره العوده

حركه فتح

الاحتلال

الاقصى

حراس المسجد الاقصى

فلسطين




لا تفوتك
القوات المسلحة: القضاء على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابى بوسط سيناء

القوات المسلحة: القضاء على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابى بوسط سيناء

ماذا قال هارى كين عن محمد صلاح وسخرية الجماهير؟

ماذا قال هارى كين عن محمد صلاح وسخرية الجماهير؟

"الإحصاء" يكشف تفاصيل جديدة عن الاستثمارات الأجنبية.. ارتفعت بنسبة 14% خلال العام المالى 2016/2017.. 21دولة تضاعف حجم مشروعاتها أبرزها أمريكا.. و8دول تزيد تدفقاتها المالية بنسبة تتجاوز 100%..والمفاجأة فى اليمن

"الإحصاء" يكشف تفاصيل جديدة عن الاستثمارات الأجنبية.. ارتفعت بنسبة 14% خلال العام المالى 2016/2017.. 21دولة تضاعف حجم مشروعاتها أبرزها أمريكا.. و8دول تزيد تدفقاتها المالية بنسبة تتجاوز 100%..والمفاجأة فى اليمن

أزمات تهدد انتظام جدول الدورى الجديد.. انطلاق البطولة العربية فى أغسطس المقبل بمشاركة 5 فرق مصرية.. استحداث كأس رابطة المحترفين.. اقتراح دورى الرديف..وتصفيات أمم افريقيا 2019

أزمات تهدد انتظام جدول الدورى الجديد.. انطلاق البطولة العربية فى أغسطس المقبل بمشاركة 5 فرق مصرية.. استحداث كأس رابطة المحترفين.. اقتراح دورى الرديف..وتصفيات أمم افريقيا 2019

فيديو.. الرقابة الإدارية تضبط 12 موظفا بالقابضة للطيران والجمارك بتهمة الرشوة

فيديو.. الرقابة الإدارية تضبط 12 موظفا بالقابضة للطيران والجمارك بتهمة الرشوة

الأهلى يرسم سيناريو خطف على جبر مقابل 70 مليون جنيه

الأهلى يرسم سيناريو خطف على جبر مقابل 70 مليون جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة