"فتح" تدعو لمشاركة واسعة فى مسيرة العودة الجمعة المقبلة







رام الله (أ ش أ)

أكدت حركة "فتح" أن استمرار مسيرات العودة وإصرار شعبنا الفلسطينى على المضى قدما فيها لهو تأكيد آخر على صلابة شعبنا فى مواصلة نضاله حتى تحقيق حلمه، داعية لمشاركة جماهيرية واسعة وفاعلة فى جمعة "الشهداء والأسرى".

وشددت الحركة على لسان المتحدث باسمها الدكتور عاطف أبو سيف، اليوم الأربعاء، أن التضحيات الكبيرة التى يقدمها شعبنا من خلال مظاهراته السلمية تشكل رافعة هامة صوب تحقيق التطلعات الوطنية.

وأكدت الحركة أن كل إجراءات دولة الاحتلال والقوة التى تستخدمها لن تثنى شعبنا عن مواصلة الطريق حتى تحقيقه لهدفه الكبير.

وذكرت أن القتل البشع الذى تقوم به إسرائيل بحق شعبنا بغية الترهيب وبهدف الردع والاحتراز واستهدافها للطواقم الطبية وللصحفيين والأطفال لن تنجح فى طمس الحقيقة ولن توقف أبناء شعبنا عن احتجاجهم السلمى ضد استمرار الاحتلال وسرقة أراضيهم.

وأوضحت الحركة، أن هذه المشاركة الكبيرة التى تجلت فى فعاليات يوم "جمعة الأرض" و"جمعة الكاوتشوك" و"جمعة رفع العلم" ستتواصل خلال جمعة الوفاء للشهداء والأسرى، التى سيعلن فيها شعبنا العظيم امتنانه لكل الذين صعدوا إلى السماء من أجل فلسطين، وقدموا أعمارهم على محراب الحرية، وإلى كل أولئك الذين يفنوا سنوات عمرهم خلف جدران العزل وفى أقبية التحقيق.

وطالبت الحركة بمشاركة جماهيرية واسعة وفاعلة فى مسيرة العودة "لنثبت لقادة إسرائيل بان الآباء يموتون والصغار لا ينسون، وأن الشهداء لا يذهبون وأن الأسرى باقون بيننا يواصلون الطريق".

من ناحية اخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأربعاء، أحد حراس المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتقلت حارس الأقصى عرفات نجيب، خلال محاولته الدخول إلى المسجد من جهة باب حطة.

وكانت مخابرات الاحتلال قد استدعت 4 حراس من المسجد بجانب عرفات للتحقيق معهم بمركز اعتقال وتوقيف "القشلة" فى باب الخليل بالقدس القديمة، وهم: حمزة النبالي، ولؤى أبو السعد، وخليل الترهوني، وفادى عليان.