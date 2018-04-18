ضبط طن ملح طعام مجهول المصدر بالدقهلية







الدقهلية ـ محمد حيزة

تمكت قوات أمن الدقهلية، من ضبط سيارة نقل على طريق ميت غمر القاهرة، محملة بكميات كبيرة من ملح الطعام مجهول المصدر.

تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد عبد الحميد الصيرفى مدير مباحث التموين بالدقهلية، يفيد بتمكن مباحث التموين في ميت غمر برئاسة النقيب محمود شعير رئيس وحدة مباحث تموين ميت غمر، من ضبط سيارة ربع نقل رقم ع ي أ 8592 علي طريق “ميت غمر – المنصورة”، محملة بملح طعام مجهول المصدر.

تم إلقاء القبض على السائق محمود.ت35 سنة، ومقيم زفتى بمحافظة الغربية، وتحرير محضر رقم 113 لسنه 1994.