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صور.. 40 مشروع إبتكارى فى يوم الإبداع السابع بـ"هندسة المنيا"

الأربعاء، 18 أبريل 2018 02:29 م
صور.. 40 مشروع إبتكارى فى يوم الإبداع السابع بـ"هندسة المنيا" يوم الإبداع السابع بـ"هندسة المنيا"


المنيا- حسن عبد الغفار
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افتتح الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا يوم الإبداع السابع الذى نظمه فريق هندسة الإبداع بكلية الهندسة بالجامعة للمرة السابعة على التوالى.

يهدف يوم الإبداع إلى إحداث تغيير واختلاف فى المجتمع الهندسى بصعيد مصر والتعرف على أحدث التطورات فى مجالى التكنولوجيا وريادة الأعمال وما يتعلق بهما، من خلال سلسلة من ورش العمل للمُهتمين بريادة الأعمال والتكنولوجيا، وبحضور مختصين فى مجال الهندسة وتكنولوجيا المعلومات.

وعقب الافتتاح تفقد رئيس الجامعة معرض مشاريع الطلاب، يرافقه الدكتور هشام فتحى عميد كلية الهندسة والدكتور رمضان بسيونى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أبو هشيمة مصطفى رئيس قسم الميكاترونيات، والذى نُظم على هامش اليوم متضمناً 40 مشروع إبتكارى وهندسى لطلاب الكلية، حيث أشاد الدكتور جمال أبو المجد بمشاريع الطلاب الابتكارية وقدرة طلاب الكلية على تنظيم هذا اليوم الذى يضم افكار إبداعية تساهم فى إحداث تغير ونقلة فى مجال الهندسة والتكنولوجيا.

 

يوم الإبداع السابع بـهندسة المنيا (1)
يوم الإبداع السابع بـهندسة المنيا 

 

يوم الإبداع السابع بـهندسة المنيا (2)
يوم الإبداع السابع بـهندسة المنيا 

 

يوم الإبداع السابع بـهندسة المنيا (3)
يوم الإبداع السابع بـهندسة المنيا 

 


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