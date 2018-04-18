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صور.. نائب البعثة الامريكية تزور مكتبة الإسكندرية وتلتقط صورا بجانب المومياوات

الأربعاء، 18 أبريل 2018 07:27 م
صور.. نائب البعثة الامريكية تزور مكتبة الإسكندرية وتلتقط صورا بجانب المومياوات زيارة نائب البعثة الامريكية لمكتبة الإسكندرية


الإسكندرية - جاكلين منير
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زارت السفيرة دورثى شيا، نائب رئيس البعثة الامريكية الدبلوماسية بالقاهرة ، مكتبة الاسكندرية ، لأول مرة منذ توليها المنصب حيث تفقدت السفيرة متاحف المخطوطات والآثار والتقطت بعض الصور بجانب الموامياوات بالمتحف، كما قامت بزيارة متحف السادات و قاعة البانوراما الحضارية.

وحضرت السفيرة، ورشة عمل مشتركة بين الفرقة الأمريكية باسم "دينجر فلو" من ميامى بولاية فلوريدا، مع فرقة "هاى دام" المصرية التى تعزف الموسيقى النوبية والأفريقية وذلك استعدادا للحفل المشترك المقام يوم الجمعة القادم فى نادى سموحة وقدمت التحية للفرقتين متمنية التوفيق لهما.

وقال أنجيل أوشن المغنى فى الفرقة، إنها الزيارة الأولى للفرقة ويتمنى ألا تكون الأخيرة، مؤكدا أن الفرقة منفتحة على الجمهور المصرى و متأكدين من دعم المصريين، مشيرا إلى أنه ليس هناك صعوبة فى العزف المشترك مع فرقة مصرية، وأن اختلاف اللغة لم يشكل أى عائق، بل من الممكن استخدام إيقاعات مصرية فى الأعمال الفنية للفرقة.

وأوضح أحمد ريمو، لاعب باص  الجيتار بفرقة " هاى دام "، أنها ليست المرة الأولى التى تقوم  بها الفرقة بالعزف مع فرق أجنبية، حيث سبق التعاون مع فنانيين من أمريكا وألمانيا، مشيرا فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، إلى أن الفرقة تكونت فى عام 2012  بهدف اختيارالتراث النوبى، حيث يقدمون حاليا أغانى نوبية وأفريقية.

نائب البعثة الامريكية تزور مكتبة الإسكندرية (1)
نائب البعثة الامريكية تزور مكتبة الإسكندرية 
نائب البعثة الامريكية تزور مكتبة الإسكندرية (2)
نائب البعثة الامريكية تزور مكتبة الإسكندرية 
نائب البعثة الامريكية تزور مكتبة الإسكندرية (3)
نائب البعثة الامريكية تزور مكتبة الإسكندرية 
نائب البعثة الامريكية تزور مكتبة الإسكندرية (4)
نائب البعثة الامريكية تزور مكتبة الإسكندرية 
نائب البعثة الامريكية تزور مكتبة الإسكندرية (5)
نائب البعثة الامريكية تزور مكتبة الإسكندرية 
نائب البعثة الامريكية تزور مكتبة الإسكندرية (6)
نائب البعثة الامريكية تزور مكتبة الإسكندرية 
نائب البعثة الامريكية تزور مكتبة الإسكندرية (7)
نائب البعثة الامريكية تزور مكتبة الإسكندرية
نائب البعثة الامريكية تزور مكتبة الإسكندرية (8)
نائب البعثة الامريكية تزور مكتبة الإسكندرية

 

 

 

 

 


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