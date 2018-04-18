صور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس بطنطا

صور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس بطنطاالأربعاء، 18 أبريل 2018 05:12 م
اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
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تفقد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، رافقه اللواء زكريا عباس حكمدار أمن الغربية، واللواء أشرف درويش مساعد مدير الأمن، والعميد أشرف مرسى مدير إدارة المرور ومأمورى الأقسام، خدمات تأمين الكنائس، للوقوف على مدى انتظامها وجاهزيتها للتعامل مع أى ظروف طـارئة فى ظل المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد.
وشدد مدير أمن الغربية، على تحقيق السيطرة الأمنية وملاحظة الحالة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وإجراء الاستيقاف القانونى وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن، وعدم الرعونة فى معاملة الجمهور والتحلى بالكياسة وضبط النفس.
كما شدد "حسونة" على متابعة كاميرات المراقبة للنواحى الفنية، والتنسيق مع مسئولى الكنائس باستمرار تواجد العنصر النسائى على المداخل لفحص السيدات اللاتى يترددن على الكنيسة.
وأصدر توجيهاته لضباط المرور بالحفاظ على الحرم الأمن بمحيط الكنائس من جميع الاتجاهات، ووضع الحواجز الحديدية والأقماع الفسفورية على كافة أضلاع الكنائس، وتسير الحركة المرورية، وضبط أى مخالفات موجودة بالشارع والعمل على تفعيل القانون، ودقة فحص كافة المترددين على الكنائس، وحظر ترك أى سيارات أو مركبات بجوار أو أمام الكنائس.
كما شدد مدير الأمن على متابعة البوابات الإلكترونية، واختبار مدى كفاءتها وفاعليتها على كل المداخل، كما أصدر تعليمات مشددة لمأمورى الأقسام والمراكز بتنشيط وتعزيز الخدمات لتأمين الكنائس والبنوك والمنشات الحيوية الهامة والشرطية بدائرة القسم أو المركز على مدار 24 ساعة.
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