صور.. محافظ كفر الشيخ يفتتح محطة صرف ويضع حجر أساس كوبرى بتكلفة 16 مليون جنيه







كفر الشيخ – محمد سليمان

افتتح اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ اليوم الأربعاء، محطة صرف صحى النشاوى بالحامول بتكلفة 10 ملايين جنيه على مساحة 500م، واستمع المحافظ للمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، حول المشروع وإمكانياته ونوعية وطرق المعالجة والأجهزة المستخدمة التى تواكب أحدث الطرق العملية الحديثة فى أنظمة معالجة مياه الصرف الصحى، ووضع المحافظ حجر أساس كوبرى الحامول الجديد على مصرف الغربية الرئيسى "كتشنر" بتكلفة 6 ملايين جنيه بغرب مدينة الحامول، ويعمل على استيعاب حمولة 120 طن.

وافتتح محافظ كفر الشيخ منفذ جهاز الخدمة الوطنية لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات 20% لمكافحة الغلاء، وذلك بمجلس مدينة الحامول، مؤكداً أن السلع الغذائية فى المنفذ أسعارها تنافسية وتوفر جميع الاحتياجات للمواطنين، ولتنفيذ برنامج المحافظة من خلال خطة متكاملة لضبط الأسواق وخفض أسعار السلع.

واستمع المحافظ، خلال تفقده للمنفذ، إلى شرحًا حول أسعار المنفذ ونسبة التخفيضات للمواطنين، كما استمع إلى أراء المواطنين حول المنفذ ومدى رضاهم عن أسعار السلع المعروضة، موجها بعمل اللازم لزيادة عدد هذه المنافذ، لمنع تكدس المواطنين وتوفير السلع لأكبر عدد من الجماهير.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، والمهندس على عبد الستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ والمهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة الحامول، والمهندس إبراهيم متولى، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، والمهندس أشرف محمدى، وكيل وزارة الرى، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والمهندس عبد الرافع عبد العظيم، وكيل وزارة الزراعة، والمحاسب محمد عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس صفوت سليمان، مشرف عام النظافة والتجميل واللواء ممدوح السعيد، المشرف العام على مشروعات المحافظة، والدكتور عبدالعزيز حمودة، واللواء ابراهيم القصاص، أعضاء مجلس النواب، والعميد حسام نبيه، مأمور مركز شرطة الحامول، والسيد الشافعى، مدير ادارة الحامول التعليمية، ورجال الأزهر والكنيسة، وبيت العائلة المصرية، والقيادات التنفيذية والشعبية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن المشروع الجديد ضمن مشروع توسع خدمات الصرف الصحى "آفاق 2020" بمحافظة كفر الشيح بهدف تقديم خدمة الصرف الصحى للقرى المحرومة للحد من التلوث والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والبيئة، ودعم مقومات التنمية الريفية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أنه تم تنفيذ مشروع محطة صرف صحى النشاوى بالحامول بتكلفة 10 ملايين جنيه، على مساحة 500م بطاقة انتاجية 70م/ث لخدمة 3000 نسمة بقرية النشاوى التابعة لمركز الحامول.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن كوبرى الحامول الجديد يعمل على تسهيل حركة المرور وحل مشكلة التكدس بوسط المدينة ويعتبر نقطة اتصال بين أربعة مراكز، بالإضافة لربط شرق المدينة بغربها، مع ربط جميع المحاور المرورية للقادمين من طريق بلقاس وكفرالشيخ وبيلا بطريق بلطيم الرياض مصنع السكر.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن عملية تنفيذ كوبرى الحامول الجديد على مصرف "كتشنر" تبدأ من اليوم لمدة عام بتكلفة 6 ملايين جنيه، لافتًا إلى أن أعمال إنشاء الطرق والكبارى الجديدة من أهم مقومات البنية الأساسية والتنمية لتحسين الخدمات للمواطنين بمحافظة كفرالشيخ.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، يشمل كافة السلع الغذائية من لحوم ودواجن وأسماك وأرز، وبقوليات وزيوت وسكر، وخضروات وفاكهة، ومستلزمات رمضان، وذلك بأسعار مخفضة عن الأسواق، لافتًا إلى أن المحافظة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ مزيد من المنافذ لتمتد إلى جميع المراكز والمدن، لتوفير السلع بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين .

محافظ كفر الشيخ يفتتح منفذ الخدمة الوطنية



محافظ كفر الشيخ يفتتح محطة صرف



وضع حجر اساس كوبري الحامول



جانب من جولة المحافظ



قائمة بالأسعار بمنفذ الخدمة الوطنية



المنتجات الغذائية بالمنفذ