صور.. محافظ قنا ومدير الأمن يشهدان إطلاق مشروع دعم حقوق الطفل بصعيد مصر







قنا - هند المغربى

شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا واللواء علاء العياط مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إطلاق مشروع دعم حقوق الطفل فى صعيد مصر والذى تنفذه هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت بمحافظة قنا بالتعاون مع جميعه تنمية البيئة والأسرة بقنا "فدا".

وذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بقنا ومحمد جادالله مدير مكتب هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت بقنا والدكتور هشام هلال رئيس مجلس ادارة جمعية فدا وعدد من القيادات التنفيذية وممثلى الجمعيات الأهلية المنفذه للمشروع.

أوضح الهجان فى بيان أن المشروع سوف يتم تنفيذه من خلال 6 جمعيات اهلية فى ثلاث مدن بمحافظة قنا هى "فرشوط – قوص – نقاده" على مدار 3 سنوات بتمويل من منظمة التعاون الألمانى بقيمة 8 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى المساهمة فى تحسين أطر حماية الطفل فى صعيد مصر مع التركيز على الأطفال المعرضين للخطر وذلك من خلال أنشطة الدعم النفسى والاجتماعى للأطفال فى دور الرعاية وأطفال الشوارع من خلال المبادرات المجتمعية.

وأكد الهجان على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وما تقوم به هيئة "بلان انترناشيونال ايجيبت" بقنا فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة لافتا الى ان هذا المشروع هو الثانى الذى تنفذه هيئة بلان انترناشيونال ايجيبتب بمحافظة قنا حيث سبق لها تنفيذ مشروع التنمية الإجتماعية والإقتصادية للأطفال والشباب "بادر" والذى تم اطلاقه فى اكتوبر عام 2016 بـ 5 مدن هى "فرشوط -الوقف - قنا - قوص – نقاده" وأضاف أن المشروع يستهدف فئة مهمة جدا وهم الأطفال والذين يمثلون امل ومستقبل مصر مضيفا ان القيادة السياسية تولى اهمية خاصة لتنمية قدرات النشئ.

من جانبه ذكر محمد جاد الله ان المشروع يستهدف الأطفال ومقدمى الرعاية وأعضاء لجان حماية الطفل والجهات الفاعلة فى مجال الرعاية الاجتماعية ورعاية الأحداث والقضاه وأعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة والجمعيات الأهلية بالمدن المستهدفة والعاملين بوسائل الإعلام بحقوق الطفل كما يسعى المشروع إلى انشاء لجان حماية الطفل على مستوى الجمعيات وتيسير التعاون بين لجان الحماية على مستوى المحافظة والمراكز والمجتمعات المحلية مقدما شكره وتقديره لمحافظ قنا على دعمه ومساندته الدائمة لكافة المشروعات التنموية والمبادرات التى تتبناها مؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة.



إطلاق مشروع دعم حقوق الطفل



إطلاق مشروع دعم حقوق الطفل



إطلاق مشروع دعم حقوق الطفل



إطلاق مشروع دعم حقوق الطفل



إطلاق مشروع دعم حقوق الطفل



إطلاق مشروع دعم حقوق الطفل