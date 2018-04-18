صور ..محافظ البحر الأحمر يشارك فى معرض كازاخستان الدولى للسياحة والسفر

صور ..محافظ البحر الأحمر يشارك فى معرض كازاخستان الدولى للسياحة والسفرالأربعاء، 18 أبريل 2018 12:39 م
محافظ البحر الاحمر يشارك فى معرض كازخستان
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شارك اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر،واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء فى افتتاح فاعليات معرض كازاخستان الدولى للسياحة والسفر،والذى يقام بمدينة ألماتى الكازاخستانية فى الفترة من اليوم حتى بعد غدا الجمعة .
كما حضر افتتاح فاعليات معرض كازاخستان الدولى للسياحة والسفير، السفير هيثم صلاح سفير نصر بكازخستان، وذبك بمركز ألماتى الدولى للمعارض.
ويعد معرض كازخستان للسياحة والسف من أكبر المعارض السياحية الدولية فى وسط قارة آسيا تم تدشينه عام 2000 حيث إستقبل فى العام الماضى عدد 374 شركة سياحة من مختلف دول العالم فى مساحة تقدر بـ 6740 متر مربع ويتوافد العرديد من الزوار من وكالات الشركات والمنتجعات السياحية على المعرض كفرصة قوية للتسويق والترويج السياحى .
محافظ البحر الاحمر يشارك فى معرض كازخستان
جانب من مشاركة المحافظين فى المعرض
جانب من المعرض
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