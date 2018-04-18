صور.. حملات مرورية على سيارات النقل الثقيل بالغربية وأسيوط وسوهاج

صور.. حملات مرورية على سيارات النقل الثقيل بالغربية وأسيوط وسوهاجالأربعاء، 18 أبريل 2018 11:27 ص
حملة مرورية - أرشيفية
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شنت الإدارة العامة للمرور، حملات ووزعت مطويات على قائدى السيارات، بإشراف اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارة مرور الغربية، تحت إشراف اللواء أشرف مرسى مدير المرور، وإدارة مرور سوهاج تحت إشراف العميد مصطفى إبراهيم مدير المرور، وإدارة مرور أسيوط تحت إشراف اللواء أحمد التونى مدير المرور، لتوعية قائدى سيارات النقل الثقيل حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين.
حملات مرورية
حملات مرور
مدير المرور يتفقد حملات المرور
تأتى تلك الحملات فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وتنفيذا لتعليمات اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، لمنع وقوع الحوادث.
حملات مرورية
مدير المرور يقود الحملات المرورية
الحملات المرورية على الطرق
ارشادات السلامة المرورية
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