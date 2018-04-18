video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 أبريل 2018 10:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. حافلات تقل نازحين سوريين من شبعا اللبنانية إلى بيت جن السورية

الأربعاء، 18 أبريل 2018 09:19 م
صور.. حافلات تقل نازحين سوريين من شبعا اللبنانية إلى بيت جن السورية نقل السوريين من شبعا


كتب عبد الوهاب الجندى
إضافة تعليق

أفادت وسائل إعلام سورية ولبنانية، بانطلاق حافلات تقل نازحين سوريين من شبعا اللبنانية إلى بيت جن في الجولان السورية، تمهيداً لعودتهم إلى بلدتهم في سوريا، ونشرت الصور الوكالة الفرنسية.

وأشار وسائل الإعلام إلى أنّ التسوية جرت بالتنسيق مع الأمن العام اللبناني ولجان المصالحة الموجودة في بيت جن، وهي عودة طوعية بعد انتهاء المعارك فيها ودخول الجيش السوري إلى المنطقة.

الحدود السورية اللبنانية
الحدود السورية اللبنانية

 

العلم السوري علي الحافلة
العلم السوري علي الحافلة

 

القوات اللبنانية تأمن النقل
القوات اللبنانية تأمن النقل

 

حافلات نقل السوريين
حافلات نقل السوريين

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إلهام شاهين تنشر صور من مدينة حلب: يارب احمى سوريا.. عاشقة لهذه البلد

موسكو: "الأسد" مستعد لمنح الشركات الروسية الأولوية فى إعادة إعمار سوريا

شبعا

لبنان

سوريا

النازحيين السوريين

اخبار سوريا




لا تفوتك
القوات المسلحة: القضاء على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابى بوسط سيناء

القوات المسلحة: القضاء على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابى بوسط سيناء

ماذا قال هارى كين عن محمد صلاح وسخرية الجماهير؟

ماذا قال هارى كين عن محمد صلاح وسخرية الجماهير؟

"الإحصاء" يكشف تفاصيل جديدة عن الاستثمارات الأجنبية.. ارتفعت بنسبة 14% خلال العام المالى 2016/2017.. 21دولة تضاعف حجم مشروعاتها أبرزها أمريكا.. و8دول تزيد تدفقاتها المالية بنسبة تتجاوز 100%..والمفاجأة فى اليمن

"الإحصاء" يكشف تفاصيل جديدة عن الاستثمارات الأجنبية.. ارتفعت بنسبة 14% خلال العام المالى 2016/2017.. 21دولة تضاعف حجم مشروعاتها أبرزها أمريكا.. و8دول تزيد تدفقاتها المالية بنسبة تتجاوز 100%..والمفاجأة فى اليمن

أزمات تهدد انتظام جدول الدورى الجديد.. انطلاق البطولة العربية فى أغسطس المقبل بمشاركة 5 فرق مصرية.. استحداث كأس رابطة المحترفين.. اقتراح دورى الرديف..وتصفيات أمم افريقيا 2019

أزمات تهدد انتظام جدول الدورى الجديد.. انطلاق البطولة العربية فى أغسطس المقبل بمشاركة 5 فرق مصرية.. استحداث كأس رابطة المحترفين.. اقتراح دورى الرديف..وتصفيات أمم افريقيا 2019

فيديو.. الرقابة الإدارية تضبط 12 موظفا بالقابضة للطيران والجمارك بتهمة الرشوة

فيديو.. الرقابة الإدارية تضبط 12 موظفا بالقابضة للطيران والجمارك بتهمة الرشوة

الأهلى يرسم سيناريو خطف على جبر مقابل 70 مليون جنيه

الأهلى يرسم سيناريو خطف على جبر مقابل 70 مليون جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة