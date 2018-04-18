صور.. حافلات تقل نازحين سوريين من شبعا اللبنانية إلى بيت جن السورية







كتب عبد الوهاب الجندى

أفادت وسائل إعلام سورية ولبنانية، بانطلاق حافلات تقل نازحين سوريين من شبعا اللبنانية إلى بيت جن في الجولان السورية، تمهيداً لعودتهم إلى بلدتهم في سوريا، ونشرت الصور الوكالة الفرنسية.

وأشار وسائل الإعلام إلى أنّ التسوية جرت بالتنسيق مع الأمن العام اللبناني ولجان المصالحة الموجودة في بيت جن، وهي عودة طوعية بعد انتهاء المعارك فيها ودخول الجيش السوري إلى المنطقة.



الحدود السورية اللبنانية



العلم السوري علي الحافلة



القوات اللبنانية تأمن النقل