صور.. جامعة سوهاج تنظم الاحتفالية الكبرى لتكريم الامهات المثاليات







سوهاج - محمود مقبول

شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج،الاحتفالية الكبرى لتكريم الأمهات المثاليات للعام الجامعي 2017-2018،والتى تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية للعام السابع على التوالى.

وقدم رئيس الجامعة في بداية كلمته التحية لكل أم شهيد قدمت ابنائها لحماية الوطن، مشيدا بدور القوات المسلحة في حربها ضد الاٍرهاب، وقال عزيز أن هذا الحفل هو تعبير بسيط لتقديرنا لدور الأم ومهما فعلنا لا نستطيع ان نوفي ولو جزء صغير من حقها علينا. ووعد بأن يستمر تنظيم هذا الأحتفال سنويا لتكريم الأمهات .

وأوضح اسماعيل الظهرى مدير عام ادارة رعاية الشباب المركزية،فى بيان له اليوم أنه تم اختيار 30 أم مثالية من قبل لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة.

ففي مجال الأمهات المثاليات من عضوات هيئة التدريس التي بلغن سن المعاش تم تكريم كلا من الدكتورة ثناء عبد الرحيم والدكتورة عزيزة عبده، أما بالنسبة للعاملات بالإدارات المختلفة تم تكريم كلا من السيدة ابتسام محمد والسيدة نجاة محمد.

كما تم تكريم الأمهات من الخدمات المعاونة وهم السيدة صباح شعبان والسيدة عزة يوسف ، وتكريم السيدة فتحية خضر الأم البديلة للطلاب إلي جانب تكريم الأمهات المثاليات من أولياء امور الطلاب المتميزين في مجالات الأنشطة الطلابية المختلفة والطلاب ذوي الإعاقة.

والجدير بالذكر أنه تم تكريم السيدة فاتن عناني والدة الشهيد إسلام احمد عبد المنعم، والسيدة ايفون حبيب الأم المثالية علي مستوي المحافظة ، والسيدة عفاف أحمد احدي العاملات بالجامعة والتي بلغن سن المعاش، بالاضافة الي تكريم كلا من السيدة احسان محمد وسوزان سعد بإدارة الدراسات العليا.

وكانت لجنة التحكيم قد شملت كلا من الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة عبلة الهواري عضو مجلس النواب، والدكتورة صباح صابر أستاذ علم النبات المتفرغ بكلية العلوم، بالإضافة الي الدكتورة مديحة أحمد استاذ علم الإجتماع المتفرغ بكلية الآداب، والدكتورة سحر وهبي استاذ الاعلام بكلية الآداب والدكتورة شادية أحمد أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية الآداب وتضمن الحفل عدد من الفقرات الفنية والإنشاد الديني قدمها فريق كورال الجامعة.



الاحتفالية الكبري لتكريم الامهات المثاليات (1)



الاحتفالية الكبري لتكريم الامهات المثاليات (2)



الاحتفالية الكبري لتكريم الامهات المثاليات (3)



الاحتفالية الكبري لتكريم الامهات المثاليات (4)



الاحتفالية الكبري لتكريم الامهات المثاليات (5)



الاحتفالية الكبري لتكريم الامهات المثاليات (6)



الاحتفالية الكبري لتكريم الامهات المثاليات (7)



الاحتفالية الكبري لتكريم الامهات المثاليات (8)



الاحتفالية الكبري لتكريم الامهات المثاليات (9)



الاحتفالية الكبري لتكريم الامهات المثاليات (10)



الاحتفالية الكبري لتكريم الامهات المثاليات (11)