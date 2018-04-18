صور.. توريد 9 آلاف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة







البحيرة جمال أبو الفضل - ناصرجودة

أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على جاهزية كافة شون وصوامع المحافظة لإستقبال الأقماح من المزارعين هذا الموسم،مشيرة إلى أن اجمالي كمية الأقماح التي تم توريدها للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتى الآن بلغت 9 آلاف و57 طن من اجمالى 312 ألف طن قمح المتوقع توريدها لعدد 32 شونة بمدن ومراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال جولتها لتفقد شونة الأبعادية وصومعة دمنهور المعدنية بغربال بدمنهور.

وجهت محافظ البحيرة بضرورة متابعة اعمال التوريد والالتزام بالضوابط للحفاظ على سلامة القمح ومنع تهدير أي كميات منه وشددت على ضرورة التحقق من جودة الاقماح الموردة وعدم تسرب اقماح مستوردة بالإضافة الى مراقبة حالة التخزين للشون والصوامع.

كما وجهت بسرعة صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من توريد الأقماح،رافق المحافظ خلال الجولة حازم الأشمونى السكرتير العام المساعد و سعد غراب رئيس مدينة دمنهور وكمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة.



محافظ البحيرة تتفقد شون وصوامع القمح



محافظ البحيرة مع موردى القمح



توريد الاقماح الى شون صوامع البحيرة



جانب من توريد الاقماح بالبحيرة