صور.. تنفيذ 400 قرار إزالة فى حملة اشغالات بجنوب بنى سويف

صور.. تنفيذ 400 قرار إزالة فى حملة اشغالات بجنوب بنى سويفالأربعاء، 18 أبريل 2018 02:36 م
جانب من الحملة
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تمكنت حملة من مديرية أمن بنى سويف بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن،من تنفيذ 400 قرار إزالة لتعديات متنوعة فى حملة داخل مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف.
وشارك فى الحملة قوة من مركز شرطة الفشن وإدارة المرافق بالاشتراك مع معدات الوحدة المحلية لمركز ومدين الفشن،حيث شملت الإزالات أكشاك مخالفة وبروز وتندات بالإضافة إلى تعديات المحلات على الطريق العام والباعة الجائلين.
جانب من حمل الازالات
جانب من الحملة
حملة الازالات بمدينة الفشن
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