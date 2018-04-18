صور.. تنفيذ 400 قرار إزالة فى حملة اشغالات بجنوب بنى سويف







بنى سويف : هانى فتحى

تمكنت حملة من مديرية أمن بنى سويف بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن،من تنفيذ 400 قرار إزالة لتعديات متنوعة فى حملة داخل مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف.

وشارك فى الحملة قوة من مركز شرطة الفشن وإدارة المرافق بالاشتراك مع معدات الوحدة المحلية لمركز ومدين الفشن،حيث شملت الإزالات أكشاك مخالفة وبروز وتندات بالإضافة إلى تعديات المحلات على الطريق العام والباعة الجائلين.