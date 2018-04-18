صور.. الثروة السمكية بدمياط تعقد ندوة بشأن بحيرة المنزلة







دمياط - معتز الشربينى

عقد هيئة الثروة السمكية بدمياط، اليوم الأربعاء، بأحد فنادق دمياط، ندوة بحضور مستأجرى المزارع السمكية ببحيرة المنزلة ورؤساء الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك وأساتذة معهد علوم البحار بالإسكندرية، وممثلى كلية العلوم بدمياط، وممثلى نقابة الصيادين بدمياط، وممثلى هيئة الثروة السمكية بدمياط والقاهرة، وذلك برعاية معهد البيئة الفنلندى.

وتناول اللقاء عرض نتائج الدراسات التى قام بها المعهد برئاسة مستر كارى، وعضوية مستر جوها، بالتعاون مع هيئة الثروة السمكية، حيث قام مستر كارى بعرض دراسة الأثر البيئى لعملية تطهير بحيرة المنزلة، ثم قام المهندس مجدى عبد الواحد مدير عام الثروة السمكية بدمياط، بعرض شامل لوصف بحيرة المنزلة وأعمال التطوير الجارية بها، وكذلك الخطة المستقبلية للتنمية، كما قامت المهندسة مى محسن من مركز المعلومات باستكمال عرض الدراسات عن البحيرة، ثم قامت الدكتورة منى حبيب مدير عام البحوث بالهيئة العامة للثروة السمكية بعرض موجز عن جودة المياه بالبحيرة وملوحتها، وفى نهاية الندوة تمت مناقشة عامة من مستأجرى البحيرة حول مشاكل البحيرة وطرق علاجها.











