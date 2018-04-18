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صور.. إزالة 13 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بدار السلام فى سوهاج

الأربعاء، 18 أبريل 2018 11:26 ص
صور.. إزالة 13 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بدار السلام فى سوهاج إزالة تعديات بسوهاج


سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج عن إزالة 13 حالة تعدى على الأراضى الزراعية فى حملة بمركز دار السلام منها 6 حالات إزالة فورية، وذلك فى إطار جهود المحافظة والدولة فى القضاء على ظاهرة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية حفاظا عليها.

ومن جانبه قال لطفى محمد على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام إن الوحدة المحلية قامت بحملة إزالات بناحية قرية البلابيش قبلى الشيخ امبادر، واسفرت عن إزالة  13 حالة تعدى على الأرضى الزراعية منها 6 حالات إزالات فورية ، وذلك بالتعاون مع رئيس قرية السلام ، وقوات قطاع أمن الشرق ، ومركز شرطة دار السلام، وجارى أعمال المتابعة وتكثيف الحملات.

وشدد عبد المنعم على ضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات والتصدى لها من خلال تكثيف الحملات لرصد أى تعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بشكل فورى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين وعدم التهاون مع أى مخالف.

 

 

ازالات بالبلابيش بدار السلام (1)
ازالات بالبلابيش بدار السلام 

 

ازالات بالبلابيش بدار السلام (3)
ازالات بالبلابيش بدار السلام 

 

ازالات بالبلابيش بدار السلام (5)
ازالات بالبلابيش بدار السلام 

 

ازالات بالبلابيش بدار السلام (8)
ازالات بالبلابيش بدار السلام
 
ازالات بالبلابيش بدار السلام (9)
ازالات بالبلابيش بدار السلام
 
 
 
 
 

 


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