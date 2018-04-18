صور.. أمان وزارة الداخلية و"المتحدة للأدوية" ينظمان أكبر قافلة طبية بقنا

مشاركة فى تنمية المجتمع والتعاون فى حل المشاكل المتعلقة بالجماهير، أقامت منظومة "أمان" للمواد الغذائية تحت إشراف وزارة الداخلية، بالتعاون مع مجموعة شركات الدكتور حسام عمر، المتحدة للتجارة والتوزيع والمتحدة للصيادلة، أكبر قافلة طبية بمحافظة "قنا"، شملت القافلة الكشف المجانى وصرف الأدوية للمرضى فى مختلف التخصصات واستمرت القافلة على مدار يومين بالمحافظة .

قال الدكتور "حسام عمر" رئيس المجموعة المتحدة، إن هذه القوافل تعتبر تعاونًا بين مؤسسات الدولة متمثلة فى وزارة الداخلية، مع القطاع الخاص لتخفيف المعاناة عن المواطن المصرى وخاصة محدودى الدخل، وإن المجموعة المتحدة للصيادلة تتعاون مع الدولة لدعم المريض المصرى فى محافظات مصر المختلفة.

وأضاف أيمن حسام رئيس الشركة المتحدة للتوزيع، أن القافلة الطبية بمحافظة قنا تعتبر الجولة الثانية للقوافل بصعيد مصر، بعد قافلة محافظة البحر الأحمر، وأن التعاون مع وزارة الداخلية وشركة امان ومجموعة المتحدة مستمر فى دعم القوافل الطبية لخدمة المريض المصرى على مستوى الجمهورية .

وأشار رئيس المتحدة للتوزيع، إلى أن القافلة تقدم الكشف المجانى للمرضى وصرف الأدوية لهم فى مختلف التخصصات، والقافلة مستمرة فى محافظات مصر المختلفة وذلك مساهمة من المجموعة فى خدمة المجتمع المصرى ورفع المعاناة عن أهالينا فى أنحاء الجمهورية .

قال محمد جلال المدير التنفيذى للمتحدة للصيادلة، إن المجموعة تقدم الأدوية بالمجان للمريض المصرى بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك للمشاركة البناءة فى خدمة المجتمع المصرى، وإن القوافل الطبية مستمرة فبعد محافظة البحر الأحمر وقنا سنتجه إلى الوجه البحرى بداية من القافلة القادمة بالإسكندرية، والتى تستمر لمدة 3 أيام بالتعاون مع عدد من أكفاء الأطباء فى مختلف التخصصات، للكشف على المرضى وصرف الأدوية بالمجان .

وأضاف، أن هناك خطة بالتعاون مع مؤسسات الدولة الرسمية لتكرار القوافل الطبية فى القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، وذلك للمسئولية الاجتماعية التى تقع علينا اتجاه المجتمع المصرى والمساهمة فى هذه الفترة للتعاون المشترك بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لبناء وطن قوى ومتماسك.

وأشار أيمن خليفة رئيس القطاع الإداى بمجموعة شركات الدكتور حسام عمر، إلى أن القافلة الطبية التى تنظمها وزارة الداخلية مع مجموعة المتحدة للأدوية استمرت لمدة يومين بمحافظة قنا للكشف الطبى والأدوية على المرضى بالمجان ولاقت القافلة إقبالاً من المواطنين، حيث قمنا باستقبال حوالى 950 حالة فى مختلف التخصصات، وتم صرف العلاج لهم بعد الكشف الطبى وتشخيص الحالة، واختتم خليفة مؤكدًا استمرار القوافل للمساهمة فى رفع المعاناة عن وأهالينا فى محافظات الوجه القبلى والبحرى إيمانًا منا بالتعاون المشترك فى خدمة الوطن .

وأعرب ياسر كمال مدير العلاقات العامة والإعلام بالمتحدة للصيادلة، عن أهمية المشاركة المجتمعية فى التنمية والبناء، بين القطاعات المختلفة فى الدولة المصرية الحديثة للقضاء على المشاكل والمعاناة التى يواجهها المواطن المصرى فى مختلف المجالات، وأن المشاركة فى القوافل الطبية جزء من برنامج شامل تعد له مجموعة شركات الدكتور حسام عمر للمشاركة البناءة فى تطوير المنظومة الصحية والقضاء على الأمراض المزمنة، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية .