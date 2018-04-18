صور.. أحمد جعيص يصطحب رئيس جامعة بيتاجورسك الروسية فى جولة بجامعة أسيوط







أسيوط ـ محمود عجمي

أكد الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط على ما تقدمه مستشفيات أسيوط الجامعية من خدمة طبية متميزة وعلى أعلى مستوى من التقدم والتطوير من خلال ما أسسته من منظومة طبية رائدة فى صعيد مصر من خلال نحو 9 مستشفيات جامعية متخصصة والذى يُعد مركز الأورمان الجامعى للقلب أحد تلك المراكز الطبية المتقدمة لخدمة مرضى القلب وجراحاته المعقدة.

جاء ذلك خلال زيارته للمركز وذلك برفقة ضيوف جامعة أسيوط من جامعة بيتوجوسيك الروسية والذى يضم الكسندر جربونوف رئيس جامعة بيتاجورسك، والدكتور يورى جرانكين نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور فيكتور ميشين رئيس قسم العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتور إبراهيم إبرامجوف رئيس قسم اللغات الشرقية ببيتاجورسك إلى والدكتور صلاح أبو الهوى منسق علاقات جامعة أسيوط مع جامعات روسيا ومدير مركز تعليم اللغة الروسية والأستاذ طاهر حسن مدير مكتب رئيس الجامعة.

حيث كان فى استقبالهم الدكتور أحمد المنشاوى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور حسام العربى مدير المركز والدكتور أيمن خيرى، والدكتور محمد عباد نائبى مدير مركز الأورمان.

وقد أعرب الدكتور ألكسندر جرينوف رئيس جامعة بيتاجورسك عن إعجابه بما يضمه المركز من إمكانيات طبية متقدمة وكوادر بشرية على أعلى مستوى من التدريب والمهارة تمكنهم من إجراء أكبر العمليات المتخصصة فى مجال علاج القلب الأشد دقة والأكثر تعقيداً.

وقال الدكتور أحمد المنشاوى أن زيارة رئيس جامعة أسيوط ووفد بيتاجورسيك شملت غرف العمليات ووحدات الرعاية الحرجة ووحدة رسم القلب بالمجهود، ووحدة الرنين المغناطيسى ووحدة الموجات فوق الصوتية والتى تضم نحو 10 أجهزة ما بين ثلاثية ورباعية الأبعاد، وكذلك غرف التحكم المتخصصة فى إجراء الأشعة المقطعية على الشرايين التاجية للقلب، وكذلك وحدة قسطرة القلب والتى تضم 3 قساطر تشخيصية علاجية لتنظيم ضربات القلب، كما تحدث أعضاء الوفد مع بعض المرضى بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسام العربى أن المركز هو الأكبر من نوعه فى صعيد مصر والمتخصص فى أمراض القلب والأوعية الدموية وجراحات القلب بمختلف أنواعها وذلك على ارتفاع 8 طوابق ومساحة تبلغ 3400 متر مربع وبتكلفة إجمالية تتجاوز 305 مليون جنيه وهو ما تم بالتعاون بين الجامعة ومؤسسة الأورمان.



رئيس جامعة أسيوط ونظيره الروسي فى زيارة لمركز الأورمان



رئيس جامعة أسيوط ونظيره الروسي فى زيارة لمركز الأورمان



رئيس جامعة أسيوط ونظيره الروسي فى زيارة لمركز الأورمان



رئيس جامعة أسيوط ونظيره الروسي فى زيارة لمركز الأورمان



رئيس جامعة أسيوط ونظيره الروسي فى زيارة لمركز الأورمان



رئيس جامعة أسيوط ونظيره الروسي فى زيارة لمركز الأورمان



رئيس جامعة أسيوط ونظيره الروسي فى زيارة لمركز الأورمان



رئيس جامعة أسيوط ونظيره الروسي فى زيارة لمركز الأورمان



رئيس جامعة أسيوط ونظيره الروسي فى زيارة لمركز الأورمان



رئيس جامعة أسيوط ونظيره الروسي فى زيارة لمركز الأورمان



رئيس جامعة أسيوط ونظيره الروسي فى زيارة لمركز الأورمان



رئيس جامعة أسيوط ونظيره الروسي فى زيارة لمركز الأورمان