video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 أبريل 2018 04:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

شاهد لحظة تأدية السفير السعودى الجديد لدى مصر القسم أمام الملك سلمان

الأربعاء، 18 أبريل 2018 03:57 م
شاهد لحظة تأدية السفير السعودى الجديد لدى مصر القسم أمام الملك سلمان أسامة تقلى سفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر


كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق

نشرت قناة الإخبارية السعودية، فيديو لعدد من سفراء المملكة الجدد لدى عدد من الدول وهم يؤدون القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من بينهم السفير أسامة نقلى، سفير السعودى الجديد فى مصر ومندوب المملكة لدى الجامعة العربية.

 

وكان السفير أسامة نقلى أدى اليمين أدى القسم أمام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس،الثلاثاء، فى مكتبه بقصر اليمامة بالرياض.

وأعرب السفير أسامة نقلى عن عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على ثقته الغالية بتعيينه سفيرًا للمملكة لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، قائلاً: "بفضل الله تشرفت الْيَوْمَ بأداء القسم أمام سيدى خادم الحرمين الشريفين سفيرا فوق العادة ومفوضاً لمقامه الكريم لدى جمهورية مصر العربية ومندوباً دائماً للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية".

 

 وأكد السفير أسامة نقلى أنه سيجعل من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الكريمة نبراساً له فى عمله، مضيفاً "أسأل المولى عز وجل أن أكون عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة، مستنيراً بحكمتها وتوجيهاتها السديدة، وأن يكلل الله المساعى لخدمة دينى ثم مليكى ووطنى الغالى ومواصلة مسيرة التلاحم والأخوة وعلاقات المصير المشترك بين المملكة والشقيقة مصر".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرى الطاقة الروسى والسعودى يجتمعان 20 أبريل الجارى

مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات حتى 26 أبريل.. التضامن: 80% من الفائزين بالتأشيرات سددوا الرسوم حتى الآن.. تؤكد: توفير عناية خاصة لكبار السن خلال تأدية المناسك.. والتنسيق مع السلطات السعودية لتذليل أى عقبات

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 18-4-2018 واستقرار العملة السعودية

مصادر: السعودية تعلق خطط خصخصة مطار الملك خالد الدولى بالرياض

مصر

السعودية

اسامة نقلى

السفير السعودى

السفارة السعودية

الملك سلمان




لا تفوتك
القوات المسلحة: القضاء على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابى بوسط سيناء

القوات المسلحة: القضاء على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابى بوسط سيناء

ماذا قال هارى كين عن محمد صلاح وسخرية الجماهير؟

ماذا قال هارى كين عن محمد صلاح وسخرية الجماهير؟

"الإحصاء" يكشف تفاصيل جديدة عن الاستثمارات الأجنبية.. ارتفعت بنسبة 14% خلال العام المالى 2016/2017.. 21دولة تضاعف حجم مشروعاتها أبرزها أمريكا.. و8دول تزيد تدفقاتها المالية بنسبة تتجاوز 100%..والمفاجأة فى اليمن

"الإحصاء" يكشف تفاصيل جديدة عن الاستثمارات الأجنبية.. ارتفعت بنسبة 14% خلال العام المالى 2016/2017.. 21دولة تضاعف حجم مشروعاتها أبرزها أمريكا.. و8دول تزيد تدفقاتها المالية بنسبة تتجاوز 100%..والمفاجأة فى اليمن

أزمات تهدد انتظام جدول الدورى الجديد.. انطلاق البطولة العربية فى أغسطس المقبل بمشاركة 5 فرق مصرية.. استحداث كأس رابطة المحترفين.. اقتراح دورى الرديف..وتصفيات أمم افريقيا 2019

أزمات تهدد انتظام جدول الدورى الجديد.. انطلاق البطولة العربية فى أغسطس المقبل بمشاركة 5 فرق مصرية.. استحداث كأس رابطة المحترفين.. اقتراح دورى الرديف..وتصفيات أمم افريقيا 2019

فيديو.. الرقابة الإدارية تضبط 12 موظفا بالقابضة للطيران والجمارك بتهمة الرشوة

فيديو.. الرقابة الإدارية تضبط 12 موظفا بالقابضة للطيران والجمارك بتهمة الرشوة

الأهلى يرسم سيناريو خطف على جبر مقابل 70 مليون جنيه

الأهلى يرسم سيناريو خطف على جبر مقابل 70 مليون جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة