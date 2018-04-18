شاهد لحظة تأدية السفير السعودى الجديد لدى مصر القسم أمام الملك سلمان







كتب مصطفى عنبر

نشرت قناة الإخبارية السعودية، فيديو لعدد من سفراء المملكة الجدد لدى عدد من الدول وهم يؤدون القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من بينهم السفير أسامة نقلى، سفير السعودى الجديد فى مصر ومندوب المملكة لدى الجامعة العربية.

وكان السفير أسامة نقلى أدى اليمين أدى القسم أمام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس،الثلاثاء، فى مكتبه بقصر اليمامة بالرياض.

وأعرب السفير أسامة نقلى عن عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على ثقته الغالية بتعيينه سفيرًا للمملكة لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، قائلاً: "بفضل الله تشرفت الْيَوْمَ بأداء القسم أمام سيدى خادم الحرمين الشريفين سفيرا فوق العادة ومفوضاً لمقامه الكريم لدى جمهورية مصر العربية ومندوباً دائماً للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية".

وأكد السفير أسامة نقلى أنه سيجعل من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الكريمة نبراساً له فى عمله، مضيفاً "أسأل المولى عز وجل أن أكون عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة، مستنيراً بحكمتها وتوجيهاتها السديدة، وأن يكلل الله المساعى لخدمة دينى ثم مليكى ووطنى الغالى ومواصلة مسيرة التلاحم والأخوة وعلاقات المصير المشترك بين المملكة والشقيقة مصر".