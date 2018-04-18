روسيا تبلغ مجلس الأمن بعدم جدوى إجراء تحقيق عن كيماوى دوما فى سوريا

روسيا تبلغ مجلس الأمن بعدم جدوى إجراء تحقيق عن كيماوى دوما فى سورياالأربعاء، 18 أبريل 2018 02:52 ص
مندوب روسيا بالأمم المتحدة
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أبلغت روسيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنه لا جدوى من إجراء تحقيق جديد لتحديد المسؤول عن هجمات بأسلحة كيماوية فى سوريا لأن الولايات المتحدة وحلفاءها تصرفوا على أنهم القاضى والجلاد بالفعل.
واجتمع المجلس للمرة السادسة خلال تسعة أيام بشأن سوريا وسط مواجهة بين روسيا والقوى الغربية حول هجوم كيماوى مزعوم فى مدينة دوما دفع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى شن ضربات جوية فى سوريا.
وطلبت روسيا تقديم إفادة أمام المجلس بشأن مدينة الرقة فى شمال سوريا، حيث هزمت قوات تدعمها الولايات المتحدة تنظيم داعش العام الماضي، وبشأن مخيم الركبان النائى للنازحين السوريين قرب الحدود مع الأردن والعراق.
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