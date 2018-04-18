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الأربعاء، 18 أبريل 2018 12:05 م
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رفع 432 حالة إشغال طريق فى حملة مكبرة بدمنهور

الأربعاء، 18 أبريل 2018 11:52 ص
رفع 432 حالة إشغال طريق فى حملة مكبرة بدمنهور حملة اشغالات - ارشيفية


البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
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نفذت مديرية أمن البحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات، وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع الرئيسية والفرعية.
 
أسفرت تلك الحملة عن رفع وإزالة 432 إشغال طريق ثابت ومتحرك، وعشة خشب وبوص ومشمع لبيع الفاكهة، وأكشاك مخالفة ورفع الإشغالات من الشوارع.
 
 

 


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