رئيس جامعة دمياط يستقبل لجنة قطاع الآداب لإنشاء كلية الآثار والسياحة

دمياط - معتز الشربينى

استقبل الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط،لجنة قطاع الآداب وذلك للوقوف على مدى توافر المقاومات المادية والبشرية اللازمة لإنشاء كلية الآثار والسياحة بدمياط.

واصطحب رئيس الجامعة،اللجنة لتفقد مقر الكلية والمعامل المخصصة لكلية الآثار والسياحة،حيث قدرت اللجنة حجم الأعمال داخل الحرم الجامعي وأشادوا بالمقر المقترح للكلية والأماكن المخصصة من مدرجات ومعامل.

وتضم اللجنة كلا من الدكتورعماد محمد مخيمر،عميد كلية الآداب جامعة الزقازيق،والدكتورمحمد عثمان عبد الجليل عميد كلية الآداب جامعة بورسعيد،والدكتور محسن عبد الغني جبر أستاذ بكلية الآداب جامعة المنصورة كما رافق اللجنة الدكتور حمدان ربيع- وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب.