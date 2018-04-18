رئيس جامعة بنها يستقبل عميد كلية الطب فى "الهاشمية الأردنية"







القليوبية - نيفين طه

استقبل الدكتور السيد يوسف القاضى، رئيس جامعة بنها، ظهر اليوم الأربعاء، الدكتور درويش بدران، عميد كلية الطب بالجامعة الهاشمية بالأردن، بحضور الدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيمان البيطار وكيل كلية الطب، وعدد من الأساتذة ورؤساء الأقسام بالكلية.

وأكد "القاضى" خلال اللقاء، عمق العلاقات المصرية الأردنية، وأهمية التواصل والتنسيق بين جامعة بنها والجامعات العربية، وفى مقدمتها الجامعات الأردنية التى حققت تقدما ملموسا، مشيرا إ لى ضرورة التعاون العلمى والبحثى بين الجامعات العربية فى التخصصات المتميزة والبرامج الجديدة.

من جانبه، أعرب عميد كلية الطب بالجامعة الهاشمية عن سعادته بزيارة كلية طب بنها ولقائه رئيس الجامعة، مؤكدا أهمية تفعيل رؤية "القاضى" نحو التعاون العربى العربى فى مجالات التعليم والبحث العلمى، ما يعود بالفائدة على الطلاب العرب والمصريين، وعلى البحث العلمى الذى تُعد "بنها" من الجامعات المتميزة فيه.

فى سياق آخر، أكد الدكتور السيد القاضى، رئيس جامعة بنها، دعمه الكامل لكل الخدمات التى تقدمها الجامعة للطلاب وللمجتمع وللعملية التعليمية، مرحبا بأى عمل جماعى مشترك بين الجامعة وكلياتها والجهات والهيئات خارجها، متابعا: "نعمل جميعا فى إطار توجهات القيادة السياسية التى تعيد بناء الوطن على أسس من الكفاءة والإنجاز".

وأضاف "القاضى" أننا يجب أن نعمل على مكافحة كل الظواهر السلبية التى أثرت على جودة العملية التعليمية، وفى مقدمتها الدروس الخصوصية التى نستطيع الحد منها من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية المتقدمة، التى نعمل من خلالها على ربط الطالب بالجامعة والمدرسة، بما يتيح لأولياء الأمور متابعة أبنائهم ومعرفة مدى تقدمهم فى الدراسة، وذلك فى إطار استعداد الدولة لإحداث ثورة تعليمية فى مختلف المراحل، سواء كان التعليم قبل الجامعى أو الجامعى، وذلك بالخروج من مرحلة التعليم النمطى للاعتماد على التكنولوجيا فى تلقى التعليم.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها الجامعة، بالاشتراك مع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لتكريم المدارس العشر الأولى أصحاب المواقع الإلكترونية المتميزة، فيما أكد الدكتور جمال إسماعيل، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع، أهمية التعاون المشترك بين الجامعة ومديرية التعليم، بما يتيح خدمة تعليمية متميزة لأبناء القليوبية، متابعا: "علينا غرس قيم التسامح والانتماء والمواطنة فى نفوس أبنائنا الطلاب".