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دى ميستورا يزور موسكو الجمعة المقبلة لبحث الملف السورى

الأربعاء، 18 أبريل 2018 03:18 م
دى ميستورا يزور موسكو الجمعة المقبلة لبحث الملف السورى دى ميستورا


موسكو (أ ش أ)
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أعلن مايكل كونتى مدير مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دى ميستورا اليوم الأربعاء، أن المسؤول الأممى سيزور العاصمة الروسية موسكو بعد غد الجمعة، لبحث الملف السورى.

ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية - فى نشرتها باللغة الإنجليزية - إلى كونتى قوله " أن ميستورا سيجتمع مع مسؤولين روس بارزين لبحث الملف السورى ."

وكانت أليساندرا فيلاويتشى مديرة إدارة الإعلام التابعة للأمم المتحدة فى جنيف قد ذكرت أمس الثلاثاء، أن ميستورا يزور الرياض ضمن وفد من المنظمة يرأسه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ويشارك المبعوث الخاص هناك فى اجتماع بشأن الحرب على الإرهاب ومناقشات ثنائية.

وكان ميستورا قد زار موسكو يوم 29 مارس الماضي، واجتمع مع وزيرى الدفاع سيرجى شويجو والخارجية سيرجى لافروف.

وركز الاجتماع على بنود التسوية السورية، والتى تشمل تشكيل لجنة دستورية بناء على نتائج اجتماع الحوار الوطنى السورى فى سوتشى ومحادثات جنيف، ودعم وقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة إلى الآن فى الجمهورية العربية السورية.


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