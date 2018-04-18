ختام فعاليات مؤتمر شباب الباحثين بجامعه سوهاج







سوهاج محمود مقبول

اختتم مؤتمر شباب الباحثين الذى تنظمه جامعة سوهاج فعالياته اليوم الأربعاء، والذى أقيم تحت عنوان "دور البحث العلمى فى التنمية المستدامة"، بقاعة قناة السويس للمؤتمرات بالجامعة الجديدة.

وأشاد الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة فى بداية كلمته بمدى نجاح المؤتمر الذى استمر على مدار يومين، وتم خلاله مناقشة أكثر من 120 بحث علمى فى مختلف التخصصات.

وقال عزيز أنه لابد من وجود خطة بحثية واضحة يتم دعمها ماديا وتكون مرتبطة باحتياجات المجتمع، بحيث تكون لأبحاث جامعة سوهاج حالة مميزة بالتركيز على بعض المشاكل الخاصة بالطاقة وتلوث الماء والصرف الصحى والمشاكل الطبية بالإقليم وغيرها، مضيفا أنه تم تخصيص 2 مليون جنيه لدعم الأبحاث العلمية التطبيقية التى تحددها اللجنة العلمية المخصصة، وتكون لها جدوى ودور هام فى المجتمع.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة وجود معامل مركزية تخدم الأبحاث العلمية بكافة التخصصات ويستفيد منها قطاع كبير من الباحثين، إلى جانب وضع آلية لتنمية مهارات الباحثين فى كيفية عرض الأبحاث، وتخصيص لجنة للمؤتمرات تهتم بتحديد مواعيد ومدخلات ومخرجات كل مؤتمر يتم تنفيذه داخل الجامعة.

ومن جانبه، أشار الدكتور طلعت الشيخ مقرر المؤتمر إلى أنه تم الخروج بعدد من التوصيات فى ختام المؤتمر، ومنها الحفاظ على دورية عقد المؤتمر سنويا نظرا لأهميته، انتقاء الأبحاث التطبيقية لتسويقها من الأبحاث المقدمة بالمؤتمر استعداد لعقد المؤتمر الأول للأبحاث التطبيقية بالجامعة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى.

وأوضح الدكتور طلعت، أن المؤتمر أوصى أيضًا بنشر بحوث المؤتمر فى عدد خاص، التوسع فى مشاركة الطلاب بالأبحاث الميدانية والبيئية والمشاركة بالمؤتمرات وعمل جوائز لذلك، بالإضافة إلى مراعاة خطر الزلازل عند تصميم المبانى سواء داخل الجامعة أو خارجها، وأخيرا دعوة رجال الأعمال للمشاركة الجادة فى دعم المؤتمرات القادمة.

وعلى جانب آخر، اقيمت اليوم على هامش المؤتمر الرابع لشباب الباحثين بجامعة سوهاج، وبحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، محاضرة تعريفية عن المنح والبرامج التى تقدمها هيئة الفولبرايت والتى من شأنها فتح قنوات ومجالات بحثية أمام الباحثين لرفع قدراتهم العلمية، وتعريفهم بالجديد فى مجال تخصصهم.

واستعرضت الدكتورة ماجى نصيف المدير التنفيذى للهيئة شروط التقدم للبرامج، والتى تنقسم إلى 3 أنواع، وهم برنامج للحاصلين على بكالوريوس أو الليسانس وبرنامج آخر لأعضاء هيئة التدريس وبرنامج للمهنيين، وشرح كيفية التقديم والملاحظات التى يجب تجنبها حتى يكون الملف المتقدم متكاملا.

وأشار كلا من آسر هانيى ورحيم ميخائيل مسئولى البرامج بالهيئة إلى أن مدة المنحة المقدمة تتراوح بين 6 إلى 9 شهور، وتغطى الهيئة نفقات السفر والإقامة والتأمين الصحى إلى جانب النفقات الدراسية لمنح درجه الماجستير.