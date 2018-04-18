حيدر العبادى: لن نتوقف عن ملاحقة داعش فى المنطقة وليس بالعراق فقط







بغداد (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اليوم الأربعاء، أن القوات الأمنية ستلاحق تنظيم "داعش" فى المنطقة وليس فى العراق فقط، مشيرا إلى مواصلة العمل على جلب الاستثمارات فى البلاد.

وقال العبادى، فى كلمة ألقاها بمحافظة الديوانية، وفقا لقناة (السومرية) الإخبارية "إننا عازمون على تحقيق نصر ثان بعد كسر داعش وهزيمته، وهو نصر البناء والإعمار"، مضيفا أن "المهمة ليست سهلة، لكننا سنصنع معجزة أخرى بعد معجزة النصر الكبير، ولن نتوقف عن ملاحقة داعش ليس فى العراق فقط وإنما فى المنطقة".

وتابع العبادى أن "جميع العراقيين وقواتنا المسلحة من جيش وشرطة وحشد شعبى وبيشمركة صنعوا النصر، وسنواصل العمل بنفس الهمة والعزيمة لإكمال هذه النجاحات فى المجالات الاقتصادية والزراعية وجلب الاستثمارات وتوفير آلاف فرص العمل للشباب العراقي"، داعيا إلى "الحفاظ على الوحدة والتكاتف لتحقيق كامل تطلعات شعبنا".