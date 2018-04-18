حركة فتح تكشف تفاصيل لقاءات القاهرة مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين







كتب - أحمد جمعة

قالت حركة فتح الفلسطينية إن لقاءات القاهرة بين حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ما زالت مستمرة.

وأوضح منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامى فى مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، فى بيان صحفى، حصل اليوم السابع على نسخة منه، الأربعاء، أن وفد الحركة يرأسه محمود العالول أبو جهاد نائب رئيس حركة فتح كما يرأس وفد الجبهة الشعبية أبو أحمد فؤاد.

وقد تناولت الجلسة الأولى التى عقدت فى مقر سفارة دولة فلسطين فى القاهرة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، خاصّة ما تسمى صفقة القرن وكيفية مجابهتها فلسطينيًا بما يتطلبه ذلك من توحيد الساحة الفلسطينية وتوفير عوامل الصمود لشعبنا".

وأضاف الجاغوب أن اللقاء تطرّق إلى مخاطر فصل قطاع غزّة عن الضفة الغربية وما لذلك من تأثير سلبى على القضية الفلسطينية.

وتم استئناف اللقاءات ظهر اليوم الأربعاء، وذلك لنقاش موضوع انعقاد المجلس الوطنى وتعزيز منظمة التحرير الفلسطينية لتقوية جبهتنا الداخلية من أجل التصدى للمخاطر التى تحيق بقضيتنا ومشروعنا الوطنى الفلسطينى.