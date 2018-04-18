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جامعة طنطا تحتل الصدارة فى عدد المبتعثين بالجامعة المصرية اليابانية

الأربعاء، 18 أبريل 2018 05:47 م
جامعة طنطا تحتل الصدارة فى عدد المبتعثين بالجامعة المصرية اليابانية الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا


الغربية - أحمد زيادة
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التقى الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا بجمع من طلاب الدراسات العليا بالجامعة اليابانية على هامش زيارة وفد جامعة طنطا التي أُجريت اليوم الأربعاء للجامعة المصرية اليابانية.

وأكد "سبع" خلال لقائه بالطلاب على أهمية الاستفادة من طاقات الشباب البحثية الإبداعية في خدمة جامعة طنطا والارتقاء بمستواها العلمي والبحثي، حيث استمع رئيس الجامعة إلى عدد من الأفكار البحثية التي طرحها طلاب الماجستير والدكتوراه في مجالات الطاقة الشمسية والمتجددة، وتكنولوجيا المعلومات.

شملت الأفكار التي طرحها الباحثون عددا من الموضوعات منها تحديد المواقع الجغرافية للمستخدمين كأحد أهم التحديات التي تواجه مجتمع البحث العلمي داخل المباني لإيجاد حلول فعالة، وإنتاج خلايا شمسية بتكلفة أقل وكفاءة مقاربة للسيلكون وبالتالي توليد طاقة من مصدر نظيف ومتجدد وصديق للبيئة، وتعليم الإنسان الآلي عن طريق التقليد مما يعطي الامكانية لغير المستخدمين لاستخدام الروبوت بسهولة، بالإضافة إلى إمكانية تبريد الخلايا الشمسية لرفع كفاءتها، وعمل تقييم للوضع المائي لدلتا النيل الحالي وتحت تأثير المتغيرات المناخية في المستقبل.


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