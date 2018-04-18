تنفيذ 5103 أحكام قضائية فى حملة أمنية مكبرة بسوهاج







سوهاج محمود مقبول

وجهت الأجهزة الأمنية بسوهاج حملة أمنية موسعة، ترأسها اللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بالاشتراك مع وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية، واللواء مساعد مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بمنطقة وسط الصعيد، واللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وضباط إدارة البحث الجنائى، والعميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام "مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالمديرية وقوات الأمن المركزى استهدفت قرى "جزيرة طما والصوامعة شرق الكتكاتة والشيخ إمبادر البلابيش قبلي".

وأسفرت الحملة عن 13 بندقية آلية وبندقية مششخنه و15 بندقية خرطوش و3 مسدسات و14 فرد محلى الصنع وورشة لتصنيع الأسلحة و5 طلقات بإجمالى 47 قطعة سلاح.

كما تمكنت الحملة من تأمين تنفيذ 41 حكما وقرار إزالة بدائرة المديرية، وتمكنت الحملة أيضا من تنفيذ "5103" أحكام قضائية منها 53 حكما جنائيا و1983 حكم حبس، 729 حبس مستأنف، 1695 غرامات جزئية،491 غرامات مستأنفه، 153 مخالفات، وتم تحصيل مبلغ 59900 جنيها غرامات.