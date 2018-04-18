تعرف على مساحات زراعات القمح بمشروع "وادى النقرة" بأسوان







أسوان – عبد الله صلاح

أكد المهندس حمدى الكاشف المراقب العام لمشروعات وادى النقرة، أن محصول القمح يعد من المحاصيل الرئيسية التى يتم زراعتها فى وادى النقرة.

وكشف المراقب العام لمشروعات وادى النقرة، لـ"اليوم السابع"، عن مساحات زراعات القمح بالمشروع، موضحاً أن المساحات المنزعة تبلغ حوالى 7610 فدانا، منها ألفين و110 فدان بقرية الكرامة، وألفين و100 فدان بقرية المنار، وألف و200 فدان بقرية الآمال، بالإضافة إلى ألف و200 فدان بقرية البراعم، فضلاً عن ألف فدان بقرية الحكمة.

وأشار إلى أن القمح يعتبر من المحاصيل الشتوية التى يتم زراعتها فى شهر نوفمبر من كل عام ويستمر فى النضوج على مدار 5.5 شهراً ليتم بعد ذلك حصده فى الفترة من أول إبريل إلى نهاية مايو.

يذكر أن محافظة أسوان، تعد أولى محافظات الجمهورية التى بدأت توريد القمح المحلى، ووصلت الكميات الموردة لصوامع المحافظة حتى أمس، نحو 2600 طن قمح.