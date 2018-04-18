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تحرير 1586 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية

الأربعاء، 18 أبريل 2018 11:57 ص
تحرير 1586 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور بالإسماعيلية


الإسماعيلية - صبرى غانم
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نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.
 
وأسفرت مجهودات الحملة التى ترأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1586 مخالفة مرورية متنوعة وشملت393 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و60 مخالفة إزالة ملصقات و89 مخالفة انتظار خاطئ وحجز16 سيارة و149 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو47  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 39 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و66 رخصة لمخالفة البيئة و112 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 48 رخصة لمخالفة خط السير و51 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و65 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وسحب 209 رخصة للسير يسار الطريق.
 
كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 81 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 58 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق" و49 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و54 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.
 
 
 

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