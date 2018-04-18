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تحرير 1557 مخالفة مرورية متنوعة فى القليوبية

الأربعاء، 18 أبريل 2018 11:47 ص
تحرير 1557 مخالفة مرورية متنوعة فى القليوبية حملة مرورية - صورة أرشيفية


القليوبية نيفين طه
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شنت إدارة المرور بالقليوبية حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة أسفرت عن تحرير 1557 مخالفة مرورية.
 
وكانت توجيهات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للواء محمد درويش مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت الحملة عن تحرير 1557مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية منها تحرير225 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 33600جنيه وسحب 66 دراجة نارية وحجز 12 دراجة.
 
كما تم القيام بحملة بمطالع ومنازل الدائرى بقليوب، أسفرت عن سحب  76 رخصة سيارة تسير بدون رخصة وتحصيل 4950 جنيه.

 


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