بروتوكول تعاون بين تعليم دمياط والجهات المعنية استعدادا لامتحانات الثانوية العامة







دمياط-معتز الشربينى

وقعت مديرية التربية والتعليم بدمياط، بروتوكول تعاون مع الجهات المعنية فى إطار الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وذلك تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، وبحضور اللواء سامى حمودة السكرتير العام للمحافظة، وأحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأوضح "سويلم" أن البرتوكول تضمن تحديد مهام الجهات المعنية تحت إشراف تام من المحافظة والخاصة، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالأمر لتتكاتف الجهود وخروج الامتحانات بالشكل الذي يليق بمحافظة دمياط،

وأضاف "سويلم" يهدف البرتوكول ايضا الي التواصل مع الجميع لتذيل اية عقبات والمساهمة في توفير ما تتطلبه العملية الامتحانية بما تملكه المحافظة من إمكانات.

وأكد الحاضرون على متابعة تنفيذ بنود هذا البروتوكول والتزام كل مؤسسة بدورها لضمان مرور الامتحانات بيسر وسلام .

وأكد "سويلم " أن البروتوكول ناقش النواحي التأمينية سواء مع مديرية الأمن والقوات المسلحة والمديريات الخدمية الأخرى من مديرية الصحة والشباب والرياضة والتموين والكهرباء وشركة المياه ورؤساء المدن ومركز العمليات وإدارة الأزمات والجميع يتعاون معا لمصلحة الطالب أولا وتوفير كل سبل الراحة والهدوء أثناء الامتحانات.

من جانب آخر شدد سامى حمودة السكرتير العام للمحافظة على جميع الحضور بضرورة التعاون كل فى تخصصة لتلافى أية ملاحظات وإزالة أى عقبات تواجه رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والاستراحات المخصصة لهم.

