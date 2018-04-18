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المنوفية تودع شهيد الواجب النقيب أحمد عبدالرحيم السرسى بمسقط رأسه بكفر المصيلحة

الأربعاء، 18 أبريل 2018 06:32 ص
المنوفية تودع شهيد الواجب النقيب أحمد عبدالرحيم السرسى بمسقط رأسه بكفر المصيلحة المنوفية تودع شهيد الواجب النقيب أحمد عبدالرحيم السرسى


المنوفية - محمد فتحى
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قدم اللواء علاء يوسف سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية، واجب العزاء لأسرة شهيد الواجب النقيب أحمد عبد الرحيم السرسى بالقوات المسلحة، والذى استشهد أمس بمستشفى كوبرى القبة، إثر إصابته يوم السبت الموافق 14 من إبريل الجارى خلال إحباط هجوم إرهابى على أحد المعسكرات بسيناء، داعياً المولي عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يتغمد الله الشهيد بواسع رحمته.

 

 وأكد اللواء علاء يوسف، أن العمليات الإرهابية الخسيسة لن تنال من عزيمتنا فمصر قادرة على التصدى للإرهاب بتكاتف أبنائها وتماسكهم خلف رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداءاً للوطن، موضحاً أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم كافة أوجه الدعم لأسر الشهداء تقديراً لما يقدموه من تضحيات من أجل الحفاظ على وطننا العزيز.

 

​وكان اللواء علاء يوسف قد أدى صلاة الجنازة على الشهيد النقيب أحمد عبد الرحيم السرسى، بحضور اللواء أسامة سعودى نائب مدير أمن المنوفية ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

 

وانطلقت الجنازة العسكرية من مسجد الشناوى بمسقط رأسه بقرية كفر المصيلحة بشبين الكوم، وسط جمع غفير من أهالى القرية، وردد المشيعون هتافات معادية للإرهاب، منها "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله"، "يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح"، "لا إله إلا الله والإرهاب عدو الله"، مطالبين بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة والقصاص منهم .

 

يذكر أن الشهيد النقيب أحمد عبدالرحيم السرسى كان يبلغ من العمر 29 عامًا أعزب ولديه (2) من الإخوة ووالده يعمل محاسبًا ووالدته موظفة بمديرية الشباب والرياضة، وكان أهالى قريته يشهدون له بسمعته الطيبة وكرم أخلاقه .


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