المرصد: الجيش السورى يجدد قصفه على مناطق خاضعة لداعش جنوب دمشق

المرصد: الجيش السورى يجدد قصفه على مناطق خاضعة لداعش جنوب دمشقالأربعاء، 18 أبريل 2018 08:04 ص
قصف مدفعى
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ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، أن القوات النظامية جددت قصفها على مناطق خاضعة لتنظيم داعش فى جنوب العاصمة دمشق.
وأضاف المرصد السورى، حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن القصف تزامن مع تحضيرات للقوات النظامية لشن هجوم على المنطقة لإخراج التنظيم منها فى حال فشلت المفاوضات الجارية بين الطرفين لإخراجه.
وكان المرصد السورى قد ذكر فى وقت سابق أن القوات الحكومية تحشد لشن عملية عسكرية ضد تنظيم داعش فى كل من مخيم اليرموك والقدم والحجر الأسود والتضامن جنوب دمشق بغية استعادة السيطرة على كامل العاصمة.
ويسيطر داعش على كامل منطقة الحجر الأسود الملاصقة من الجهة الشمالية لمخيم اليرموك الذى يسيطر التنظيم على أجزاء واسعة منه جنوبا، فى حين تسيطر جبهة النصرة على جيب صغير فى قاطع المخيم الغربي.
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