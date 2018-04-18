القيادة العامة للجيش الليبى تؤكد نجاة الفريق الناظورى من محاولة اغتيال







كتب - أحمد جمعة

أكد المكتب الإعلامى للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، نجاة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الفريق عبد الرازق الناظورى من محاولة اغتيال إرهابية إثر انفجار سيارة مفخخة وضعت على قارعة الطريق فى المدخل الشرقى لمدينة بنغازى بمنطقة سيدى خليفة، موضحا أن السيارة انفجرت فور مرور موكب رئيس أركان الجيش الليبى.

وقالت مصادر ليبية أن عدد من الضحايا سقطوا فى تفجير سيارة مفخخة استهدفت موكب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الفريق عبد الرزاق الناظورى فى مدينة بنغازى، موضحة أن عناصر تأمين موكب رئيس الأركان اشتبكت بالأسلحة مع عناصر إرهابية حاولت استهداف الموكب.

وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" نجاة الفريق عبد الرزاق الناظورى، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية، الحاكم العسكرى درنة - بن جواد، من محاولة تفجير موكبه بسيارة مفخخة بمنطقة سيدى خليفة فى مدينة بنغازى شرق ليبيا.

وتحلق طائرات عسكرية ليبية على ارتفاعات منخفضة فى مدينة بنغازى عقب محاولة اغتيال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية.