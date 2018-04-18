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الشرطة المغربية تتمكن من ضبط أكثر من 6 أطنان من الحشيش

الأربعاء، 18 أبريل 2018 07:33 م
الشرطة المغربية تتمكن من ضبط أكثر من 6 أطنان من الحشيش الشرطة المغربية


أ ف ب
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أعلنت الشرطة المغربية الأربعاء ضبط أكثر من 6 أطنان من الحشيش فى عملية متزامنة بمدينة الناظور (شمال) وقرى قريبة منها، أسفرت ايضا عن توقيف عشرة أشخاص يشتبه فى "ارتباطهم بشبكة تنشط فى مجال الاتجار فى المخدرات".

وحدد بيان للمديرة العامة للأمن الوطنى حجم المخدرات التى تم ضبطها بستة أطنان و240 كيلوجراما من مخدر الحشيش و80 كيلوغراما من مخدر الكيف، إضافة الى أسلحة بيضاء وست سيارات ثلاث منها مسجلة بالخارج "يشتبه فى تسخيرها لنقل وتهريب المخدرات".

وجرى فتح تحقيق قضائى "لتحديد ارتباطاتهم بشبكات أخرى محتملة تنشط داخل المغرب أو خارجه، ورصد كافة امتداداتها الإقليمية والدولية".

ويشير تقرير صادر عن وزارة الداخلية المغربية، تداولته وسائل إعلام محلية، إلى توقيف أكثر من 97 شخصا العام 2017 على خلفية قضايا الاتجار فى المخدرات.

ويفيد مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ان المغرب هو المنتج الاول لصمغ القنب الهندى واحد مصدريه الرئيسيين ولا سيما إلى أوروبا.

وتزرع أكثر من 50 الف هكتار من الأراضى الزراعية بهذه النبتة ولا سيما فى منطقة الريف فى شمال البلاد على ما افادت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.

واعتبرت الهيئة ان هذه المساحة تتقلص بفضل جهود السلطات المغربية.


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