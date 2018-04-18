الدفاع الروسية تجرى أعمال إزالة الألغام حاليًا فى مدينة دوما السورية

الدفاع الروسية تجرى أعمال إزالة الألغام حاليًا فى مدينة دوما السوريةالأربعاء، 18 أبريل 2018 12:05 ص
القوات الروسية فى سوريا
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أكد المركز الروسى للمصالحة فى سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه تجرى حاليًا فى مدينة دوما بالغوطة الشرقية السورية أعمال إزالة الألغام.
وقال رئيس المركز الروسى اللواء يورى يفتوشينكو - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن الأوضاع فى الغوطة الشرقية مستقرة ويجرى العمل على استعادة الحياة السلمية، مضيفا أنه بفضل الجهود التى يبذلها المركز والحكومة السورية تمت إعادة 60 ألفا و5 أشخاص إلى منازلهم من مخيمات النازحين.
وأشار إلى إتمام العملية الإنسانية لإخراج المدنيين والمسلحين مع أفراد عائلاتهم من الغوطة الشرقية فى ريف دمشق، لافتا إلى أنه تم اتفاق أولى مع قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية فى بلدة الضمير حول نزع سلاح المسلحين ونقلهم مع أفراد عائلاتهم إلى شمال محافظة حلب السورية.
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