الجمعة.. انطلاق مؤتمر "بيوفيجن 2018" بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية المؤتمر الدولى "بيوفيجن الإسكندرية 2018"، فى دورته التاسعة والذى ينعقد فى الفترة من 20 إلى 22 أبريل 2018، بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

ويقام المؤتمر هذا العام تحت شعار "العلوم الحياتية الجديدة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة" حيث يركز المؤتمر على دور العلوم الحياتية والتطبيقية فى الإسهام فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التى تحظى باهتمام عالمى من قِبل العلماء والسياسيين وصانعى القرار، إذ أنها انعكاس لاحتياجات المجتمعات النامية والمتقدمة على حدٍّ سواء.

ويهدف المؤتمر أيضا إلى دعم الحوار البنّاء بين الأطراف المعنية بتطوير العلوم الحياتية، ومناقشة القضايا المتعلقة بذلك فى مجالات شتى، سواء الأكاديمية أو الصناعية أو البحثية، ما يساعد على تحديد واستكشاف آفاق ومجالات جديدة فى علوم الحياة التى من شأنها أن تخدم البشرية، ويتناول هذه الموضوعات ممثلون عالميون فى مجالات الصناعة والعلوم، وواضعو السياسات، وممثلو المجتمع المدنى، وعدد كبير من العلماء والباحثين البارزين محليًّا وعالميًّا بحضور الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية والدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والعالم المصرى الدكتور فاروق الباز.