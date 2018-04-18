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الجمعة.. الأقصر تحتفل بفعاليات مراسم توثيق شعارها الجديد

الأربعاء، 18 أبريل 2018 10:15 ص
الجمعة.. الأقصر تحتفل بفعاليات مراسم توثيق شعارها الجديد الشعار الجديد لمحافظة الأقصر


وائل ربيعى
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يشارك الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر الجمعة المقبلة فى الافتتاح العالمى لفعاليات مراسم توثيق الشعار الجديد لمدينة الأقصر والذى تم تصميمه وإطلاقه بالجامعة الألمانية بالقاهرة فى 5 إبريل الجارى، وذلك على هامش الاحتفال على إزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثانى بعد ترميمه، ووضعه بواجهة معبد الأقصر.

 

تجدر الإشارة إلى أن الشعار تم تصميمه من قبل فريق عمل مكون من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بكلية العلوم التطبيقية والفنون بالجامعة بإشراف الدكتور أحمد وهبى نائب عميد كلية الفنون والعلوم التطبيقية لشئون الطلاب وكل من دينا درويش وياسمينا صالح وياسمين سليمان وغادة والى.

 

ويمثل الشعار الجديد رمزا وعنصرا مرئيا ذات خصوصية منفردة تعبر عن المدينة وقد صمم بغرض خلق سمة شخصية جاذبة لمدينة الأقصر، انطلاقا من ضرورة وجود شعار ثابت لها يحافظ على شكلها وهويتها ويعكس صورة ثابتة لمعالمها ليجعلها راسخة فى عقول وأذهان السائحين وخاصة من الشباب وهو ما يمكنهم من سهولة تميزها عن غيرها من المدن.

 

وأشار منصور إلى أن هناك أكثر من 300 خبير من الجامعة مصرى وألمانى لتطوير المحافظة بالكامل وعمل مشروعات فى العمارة وموضوعات أخرى سيعلن عنها لاحقا فى التخطيط العمرانى وغيرها من المجالات، وأن الجامعة الألمانية سخرت كل قدراتها لدعم الاقتصاد والمواطن والتنمية بمحافظة الأقصر.

 

وأكد الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أهمية دليل الهوية التسويقية لمحافظة الأقصر، وأن مصر فيها آثار عظيمة للغاية وإمكانيات غير محدودة وكانت تحتاج إلى رؤية للتناول والتعاون، لافتا إلى أن القاهرة على سبيل المثال بها العديد من المزارات غير المشهورة مثل الكوربة وقصر البارون وآثار بكل أنواعها لابد أن يكون لها الهوية البصرية الخاصة بها".

 

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دلالة كل حرف في اللوجو
 

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