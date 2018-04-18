التخطيط العمرانى بمطروح يكشف المخطط الاستراتيجى للمحافظة حتى 2030

مطروح – حسن مشالي

عقد مركز إعلام مطروح، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "التخطيط العمرانى ومواجهة العشوائيات بمطروح" حاضر فيها المهندس إبراهيم الحفيان مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، عن المخطط الاستراتيجي لمحافظة مطروح حتى عام 2030، والذى تم إعداده طبقا لتكليف الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، تحقيقا لرؤية القيادة السياسية للدولة والتى تحدد أولويات التنمية.

وكشف مدير عام إدارة التخطيط العمرانى بمحافظة مطروح أن رؤية التخطيط العمرانى تم تقسيمها إلى مجموعة من الخطط، يتم تنفيذها على مراحل مختلفة أشهرها الخطة الخمسية، مؤكداً أن محافظة مطروح من أولى المحافظات التى أعدت مخططات استراتيجية، وتم تطويرها على مدار السنوات الماضية.

واستخدام مدير التخطيط العمرانى بمطروح، العرض التقديمى لتوضيح المساحات المستغلة من مساحة مصر والتى تقدر بنحو 7٪ فقط من المساحة الإجمالية لمصر، وأكد أن أهداف المخطط الاستراتيجى، تتمثل فى معالجة التركزات السكانية واختيار أنسب الأماكن لإقامة المصانع والمؤسسات والمجتمعات العمرانية، حيث إن العديد من المراكز البحثية أكدت أن عدد السكان يتضاعف كل 40 سنة، أى أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى 200 مليون عام 2052.

وتحدث "الحفيان" عن التخطيط العمراني بمطروح، واستثمار منطقة المغرة بجنوب مدينة العلمين، التى أثبت العلماء وجود مياه جوفية بها، يمكن استغلالها فى الزراعة فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، حيث سيتم زراعة مساحة 180 ألف فدان بمطروح، و150 ألف فدان بمنطقة المغرة، و30 ألف فدان بمنطقة شرق سيوة.

وأكد أن تنمية الساحل الشمالي الغربي هى مرتكز أساسي فى التنمية، حيث يتم تطوير الساحل، من مجرد وجود القرى السياحية والشاليهات والمنشآت الفندقية التى تظل معظم شهور السنة غير مستغلة، إلى إقامة مجتمعات عمرانية كاملة، تستوعب عدد هائل من السكان، مع توفير فرص العمل لهم، خاصة فى مدينة العلمين الجديدة.

وأوضح "الحفيان" أنه يتم التخطيط لإنشاء مدينتين جديدتين بمطروح أولهما مدينة رأس الحكمة الجديدة، وتشمل الشريط الساحلي بعمق 2 كيلومتر حيث تم اختيار 5 قرى بالمنطقة من أجل إنشاء المدينة الجديدة، والمدينة الثانية هي مدينة جرجوب بالنجيلة والتي مخطط إنشائها لخدمة ميناء جرجوب.

وتناول مدير التخطيط العمراني بمطروح، الحديث عن إقليم غرب الدلتا والذى يشمل محافظة مطروح بمساحة 93٪ ونسبة 4٪ من السكان ومحافظة البحيرة و تشمل مساحة 6٪ و52٪ من السكان والإسكندرية بمساحة 1٪ و44٪ من السكان، واهتمام الدولة بتنمية هذا الإقليم، حرصا على مستقبل الأجيال وما يحققه مفهوم التنمية المستدامة.

وتحدث "الحفيان" عن العشوائيات بمحافظة مطروح وقسمها إلى عشوائيات غير مخططة وهى مناطق سيتم تطويرها عن طريق إمدادها بالمرافق، وعشوائيات غير آمنة وتمثلها منطقة وحيدة بمدينة مرسى مطروح تسمى منطقة الطابية، واتخذت محافظة مطروح اتجاه جديدا نحو معالجة تلك المشكلة، بإقامة منطقة سكنية مخططة بنفس المكان وهذا غير المتعارف عليه، من نقل السكان إلى مناطق سكنية أخرى، وسيتم الإنتهاء من إقامة مساكن الطابية الجديدة فى ديسمبر 2018

وأشار إلى جهود اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، فى عمل برتوكول مع صندوق العشوائيات حيث سيتم إزالة ٣٢ منزل وإقامة وحدات سكنية بمساحة ١٢٥ متر للوحدة، وسيتم تمليكها لأصحاب هذه المنازل، كما سيتم منح كل أسرة بهذه المنازل مبلغ ١٥ ألف جنيه لإيجار مسكن مؤقت، لحين الانتهاء من إنشاء الوحدات بواقع 1500 جنيه فى الشهر.

كما تم البدء فى تطوير منطقة عشوائية فى سيوة تسمى "السبوخة" بها 60 منزلا سيتم التعامل معها بنفس الآلية.