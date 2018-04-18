اضبط مخالفة.. تشقق وتآكل بالطرق الأسفلتية فى الخارجة







الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أبدى عدد كبير من أهالى حى النور التابع لمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد استياءهم من انتشار المخلفات فى عدة مواقع بالحى، وتآكل الطرق الأسفلتية المنشأة حديثا بسبب مرور سيارات النقل الثقيل عليها بالمخالفة لقرار محافظ الوادى الجديد بحظر مرور سيارات النقل الثقيل فى شوارع المدينة، وهو ما أدى لحدوث انهيارات فى الطرق الأسفلتية وتشققات وتآكل فيها بصورة كبيرة، بالإضافة إلى تغطية مساحات كبيرة منها بالرمال التى تحملها سيارات النقل الثقيل وتسببت فى اختفاء معالم الطريق الأسفلتى الذى لم يمر على رصفه أكثر من عام.

وناشد الأهالى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بسرعة التدخل ومنع سائقى النقل من المرور فى تلك الشوارع وإلزامهم بالمرور من الطرق المقررة خارج المدينة، وكذلك من السيارات التى تقم بإلقاء مخلفات البناء والأشجار فى محيط الحى فى الأرض الفضاء المتاخمة لمدرسة النور للتعليم الأساسى وهى مدرسة منشأة حديثا لخدمة أهالى الحى وأصبحت محاصرة بتلك المخلفات بصورة كبيرة.



جانب من تأثر الطرق بالحى



تآكل طبقات افلتية بالطريق



النقل الثقيل يدمر الطرق



تشققات بطول الطريق



انتشار المخلفات فى محيط المدرسة