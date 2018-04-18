إصابة 5 فلسطينيين بقصف مدفعى إسرائيلى فى جنوب قطاع غزة







(أ ف ب)

أصيب خمسة فلسطينيين أحدهم جروحه خطيرة فجر الأربعاء فى قصف مدفعى إسرائيلى على موقع لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكرى لحماس، شرق بلدة خزاعة فى جنوب قطاع غزة كما افادت وزارة الصحة فى غزة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة فى غزة أشرف القدرة وشهود عيان، أن "مدفعية الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودى شرق خزاعة، أطلقت خمس قذائف صوب موقع القسام مما أدى إلى إصابة خمسة فلسطينيين أحدهم جروحه وصفت بالخطيرة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى الأوروبى للعلاج".

وأشار إلى أن "طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطينى تعرضت لإطلاق نار خلال توجهها لإنقاذ وإسعاف الجرحى من مكان الإستهداف، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة فى أبراج المراقبة العسكرية الحدودية شرق خزاعة".

من جهته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى أن عناصره "رصدوا خمسة مشبوهين أحدهم على الأقل كان مسلحا، يقتربون من السياج الأمنى فى جنوب قطاع غزة، ما دفع بالقوات إلى إطلاق النار عليهم".

وكانت وزارة الصحة أعلنت مساء الثلاثاء عن إصابة خمسة فلسطينيين خلال مواجهات وقعت قرب الشريط الحدودى شرق غزة إضافة الى قصف موقع للقسام شرق البريج وسط القطاع.