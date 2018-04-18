video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 18 أبريل 2018 12:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إصابة 5 فلسطينيين بقصف مدفعى إسرائيلى فى جنوب قطاع غزة

الأربعاء، 18 أبريل 2018 12:45 م
إصابة 5 فلسطينيين بقصف مدفعى إسرائيلى فى جنوب قطاع غزة قصف غزة - أرشيفية


(أ ف ب)
إضافة تعليق

أصيب خمسة فلسطينيين أحدهم جروحه خطيرة فجر الأربعاء فى قصف مدفعى إسرائيلى على موقع لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكرى لحماس، شرق بلدة خزاعة فى جنوب قطاع غزة كما افادت وزارة الصحة فى غزة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة فى غزة أشرف القدرة وشهود عيان، أن "مدفعية الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودى شرق خزاعة، أطلقت خمس قذائف صوب موقع القسام مما أدى إلى إصابة خمسة فلسطينيين أحدهم جروحه وصفت بالخطيرة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى الأوروبى للعلاج".

وأشار إلى أن "طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطينى تعرضت لإطلاق نار خلال توجهها لإنقاذ وإسعاف الجرحى من مكان الإستهداف، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة فى أبراج المراقبة العسكرية الحدودية شرق خزاعة".

من جهته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى أن عناصره "رصدوا خمسة مشبوهين أحدهم على الأقل كان مسلحا، يقتربون من السياج الأمنى فى جنوب قطاع غزة، ما دفع بالقوات إلى إطلاق النار عليهم".

وكانت وزارة الصحة أعلنت مساء الثلاثاء عن إصابة خمسة فلسطينيين خلال مواجهات وقعت قرب الشريط الحدودى شرق غزة إضافة الى قصف موقع للقسام شرق البريج وسط القطاع.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدفعية الاحتلال الإسرائيلى تستهدف نقطة رصد وسط قطاع غزة

"غزة سيرف كلوب".. ساحل فلسطين سجن يطل على شاطئ تحت سطوة الاحتلال

إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة

إسرائيل تعزز انتشارها العسكرى فى مرتفعات الجولان خوفا من هجوم إيرانى محتمل

مسئول إسرائيلى يعترف بقصف أهداف إيرانية للمرة الأولى فى سوريا

اخبار عربيه

غزه

قطاع غزه

جيش الاحتلال

اسرائيل

فلسطين




لا تفوتك
"خناقة الشقة" بين علاء الأسوانى ووائل قنديل تفضح الإخوان والمعارضة الممولة

"خناقة الشقة" بين علاء الأسوانى ووائل قنديل تفضح الإخوان والمعارضة الممولة

طارق شوقى: لا يوجد قرار بدمج التعليم الأزهرى.. ويؤكد: أصحاب المصالح يهاجموننا

طارق شوقى: لا يوجد قرار بدمج التعليم الأزهرى.. ويؤكد: أصحاب المصالح يهاجموننا

صور.. "البوتشى" لعبة رومانية الأصل تطورت فى إيطاليا.. انتشرت فى الفنادق والمنتجعات بالبحر الأحمر.. يتم لعبها بكُرات حديدية على الرمال.. وأحد مديرى الفنادق: أصبحت من أهم اللعب الترفيهية داخل المنشآت السياحية

صور.. "البوتشى" لعبة رومانية الأصل تطورت فى إيطاليا.. انتشرت فى الفنادق والمنتجعات بالبحر الأحمر.. يتم لعبها بكُرات حديدية على الرمال.. وأحد مديرى الفنادق: أصبحت من أهم اللعب الترفيهية داخل المنشآت السياحية

إسرائيل لص الغاز فى الشرق الأوسط.. تل أبيب تسرق الغاز الفلسطينى وتبدأ التنقيب فى المتوسط قبالة شواطئ حيفا.. و355 مليار كيلو متر مكعب الطاقة الإنتاجية للحقل.. ولبنان تؤكد سطو دولة الاحتلال على غازها

إسرائيل لص الغاز فى الشرق الأوسط.. تل أبيب تسرق الغاز الفلسطينى وتبدأ التنقيب فى المتوسط قبالة شواطئ حيفا.. و355 مليار كيلو متر مكعب الطاقة الإنتاجية للحقل.. ولبنان تؤكد سطو دولة الاحتلال على غازها

"انا مارك وأدعوك لحماية حسابك".. أبرز رسائل النصب على مستخدمى فيس بوك

"انا مارك وأدعوك لحماية حسابك".. أبرز رسائل النصب على مستخدمى فيس بوك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة