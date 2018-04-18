إحالة 3 موظفين بتنظيم بنى مزار بالمنيا للنيابة الإدارية







المنيا- حسن عبد الغفار

احال إسماعيل الفحام رئيس مركز بنى مزار بالمنيا،3 موظفين بقسم التنظيم بمجلس قروى ابوجرج إلى النيابة الإدارية،وذلك لتقصيرهم فى أداء واجبهم الوظيفى ورصد مخالفات فى محاضر التنظيم وعدم السرعة فى إرسالها للإدارات القانونية لاتخاذ اللازم واستكمال باقى الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى إطار تطبيق تنفيذ السياسة العامة للدولة الرامية لمكافحة الفساد والضرب بيد من حديد على كل مقصر وتطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب.

وأضاف رئيس المركز فى بيان أن هناك دوريات تفتيشية مستمرة على الوحدات المحلية من أجل تحقيق الانضباط داخل المصالح الحكومية والإدارات الخدمية والوحدات المحلية وتقديم خدمات تليق بالمواطن وتحقيقاً لمصلحته فى المقام الأول.