ولى العهد الكويتى يتوجه إلى أمريكا لإجراء فحوص طبية







رويترز

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح توجه إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية "روتينية" اليوم الثلاثاء.

وخضع الشيخ نواف (80 عاما) وهو شقيق أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، لجراحة بسيطة فى الظهر فى 2013 فى ألمانيا. وأصبح الشيخ نواف وليا للعهد فى 2006 بعد فترة قصيرة من تولى الشيخ صباح الحكم، وذكرت كونا فى أغسطس الماضى أن ولى العهد خضع آنذاك لفحوص طبية ناجحة فى الولايات المتحدة.

والحالة الصحية لأعضاء الأسرة الحاكمة مسألة حساسة فى الكويت. ولا يعرف من يلى ولى العهد فى البلد المصدر للنفط عضو منظمة أوبك فى ترتيب ولاية الحكم.