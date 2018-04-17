وكيل زراعة الشرقية يلقى محاضرة عن "الزراعة العضوية وأهدافها"







الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أنه ألقى محاضرة عن الزراعة العضوية والاشتراطات اللازمة للزراعة العضوية وأهدافها، وتعريف معنى الزراعة العضوية، وذلك خلال دورة عن الزراعة العضوية.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه تحدث عن أسلوب زراعى يهدف إلى إنتاج غذاء نظيف بطرق آمنة مع مراعاة التوازن الطبيعى دون الإخلال بالنظام البيئى بحيث يكون هذا الأسلوب مجد اقتصادياً يكون التحول هنا إلى الزراعة العضوية كإجراء علاجى باستبدال الكيماويات الزراعية التى تسبب تلوث المياه الأسمدة العضوية والمخصبات الحيوية لتوفير التنوع البيولوجى.

وأوضح عفيفى أن الدورة تقام بالاشتراك مع الإدارة المركزية للتدريب بالوزارة بمديرية الزراعة عن الزراعة العضوية فى الفترة من 15/ 4 حتى 19 / 4 / 2018.

وألقى الدكتور هانى الدوة أستاذ الخضر بكلية الزراعة جامعة الزقازيق عن الزراعة العضوية والتنمية المستدامة التى تهدف إلى تحقيق إنتاج آمن على المستهلك غير ملوث للتربة والبيئة مما يضمن سلامة الأجيال القادمة والحالية، كما تحدث عن الأسمدة العضوية والأسمدة الحيوية والخامات الطبيعية وأنها هى مفتاح النجاح للإنتاج الآمن مع الابتعاد قدر المستطاع عن استخدام الاسمدة الكيماوية والمبيدات الضارة التى تترك اثر يتبقى فى انسجة الثمار والمحاصيل.