وكيل تعليم دمياط يكلف بالانتهاء من صرف مكافأة الامتحانات نهاية مايو القادم







دمياط - معتز الشربينى

كلف السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط ، بسرعة الانتهاء من صرف مكافأة الامتحانات للعاملين بالتربية والتعليم فى 30 مايو القادم .

من ناحية أخرى ، ناقش سويلم الاستعدادات النهائية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لكل إدارة على حدة، للتأكيد على عمل غرف العمليات لأعمال الامتحانات بالإدارات التعليمية وتحديد مهام الموجه المقيم والتأكيد علي وصول أوراق الإجابة وتصوير الامتحانات.

وأكد "سويلم" خلال لقاءه بقيادات التربية والتعليم بدمياط أنه تم تكليف الموجهين العموم والأوائل بعمل الإختبارات وتقسيم الإدارات التعليمية الي قطاعات مع مراعاة البعد عن الأجزاء المحزوفة والأمور السياسية والدينية.

وأضاف "سويلم" ، أن كل مدير إدارة مسئول مسئولية تامة عن إدارته في التأكيد علي انتهاء المناهج الدراسية وأعمال الإمتحانات.