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وكيل الشباب والرياضه بالغربيه يكرم الفائزين بمبادرة "سيب بصمتك"

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 12:10 م
وكيل الشباب والرياضه بالغربيه يكرم الفائزين بمبادرة "سيب بصمتك" جانب من التكريم


الغربيه محمد طارق
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كرم محمد اسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضه بمحافظة الغربيه ،صباح اليوم الثلاثاء،أعضاء برلمان الطلائع الفائزين علي المركز الأول علي مستوي الجمهوريه لمشاركتهم بمبادرة سيب بصمتك وتصعيدها وحصول مبادرتهم علي المركز الأول علي الجمهوريه بقطاع غرب الدلتا بعنوان البر الثاني قوتنا في لمتنا والحديث عن الهجره غير الشرعيه.
 
جاء ذلك بحضور علي الراعي وكيل الشباب،يسري الديب مدير عام ادارة البرلمان والتعليم المدني،محمود ممتاز منسق المبادره،ميسون عتمان منسقة المشروع
وتم تكريم الفائزين بالمبادرة وهم " صفاء نصر شتا ، صفاء سيدأحمد الطحان ، محمد عطيه البقري، توفيق عطا الطويل وخلود خالد الطحان ورنا عطيه البقرى.
 
المبادره نظمتها وزارة الشباب والرياضة ، الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني مبادرة تحت عنوان " سيب بصمتك "،يعبر من خلالها الطلائع عن أفكارهم وإبداعاتهم من خلال مبادرات مجتمعية بطرق جاذبة ومبتكرة غير تقليدية تساهم في حل قضايا المجتمع ، وذلك بهدف تحسين صورة مصر وتصحيح المفاهيم في الداخل والخارج .
 
وشملت مجالات المبادرة حقوق الطفل،الهجرة غير الشرعية ، العشوائيات ، الأمية ، الهوية والإنتماء وحب الوطن والأمن الفكرى والمعلوماتي والسياحة الأثرية والبيئية والعلاجية والطاقة المتجددة.
 
وتنفذ المبادرة على أربعة مستويات المستوى الأول مراكز الشباب ، المستوى الثاني الإدارات الفرعية ، المستوى الثالث المحافظة،المستوى الرابع القومي والتحكيم لتصعيد أفضل 6 مبادرات على مستوى القطاعات، وتم تصعيد المبادرات بالمدينة الشبابيه ببورسعيد وحصلت محافظة الغربيه علي المركز الأول علي قطاع غرب الدلتا.
 
 
 

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